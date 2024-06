Un centenar de personas participan en una 'bicifestación' para exigir una red ciclista y un carril por la Castellana

Un centenar de personas han participado este domingo en una 'bicifestación' en la Plaza de Cibeles para exigir al Ayuntamiento capitalino una red ciclista "segura" y un carril por la Castellana.

Montados en sus bicicletas han acudido a las puertas del Consistorio para inaugurar una marcha con la que han pretendido criticar, entre otras cosas, las "promesas incumplidas" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Hacia las 11.20 horas, los asistentes, unos 100 según han informado fuentes policiales a Europa Press, han comenzado a hacer sonar sus timbres, al tiempo que la organización convocante, Pedalibre, inauguraba la jornada.

El portavoz de Pedalibre, Fernando García, ha explicado a Europa Press que las reivindicaciones básicas que se ponen sobre la mesa son: retomar la construcción del carril bici de Castellana, hacer una red ciclista "básica" --aprobada en 2008 y 2017-- y carriles bicis "protegidos".

"Le pedimos al Ayuntamiento un cambio radical en cuanto a sus planes en cuanto a hacer carriles bicis protegidos. Este año hay presupuesto para hacer solo 400 metros en toda la ciudad", ha añadido.

La presidenta de Coslada en bici, María Gallego, ha apuntado que "abandonar este proyecto que une Chamartín con Atocha" es "todo un retroceso". "Este recorrido sirve de base a aquellos que vivimos fuera y utilizamos la bici", ha expresado a Europa Press.

Un carril "seguro y segregado" es lo que ha exigido, algo con lo que han coincidido la mayoría de los presentes. Es el caso de Nacho, quien, acompañado de sus dos hijos, ha recalcado que tanto él como sus hijos acuden "a todos lados" en bicicleta. "No puede haber carriles no conectados o carriles solo pitados. No es seguro. Es difícil que meta a los niños por una calzada con una bicicleta pintada. Lo suyo es que haya carriles segregados", ha señalado.

A esta jornada ha acudido también la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien ha pedido a Almeida "compromiso" y que "cumpla su palabra". "En política es tan importante decir como hacer. Madrid necesita carriles bicis para dar una alternativa de movilidad sostenible para ocio y trabajo y no está preparada en estos momentos", ha zanjado la socialista.