Un centenar de personas se concentran en Barcelona por el "bloqueo" del convenio de las ITV

Un centenar de personas se han concentrado este lunes en Barcelona para protestar contra el "bloqueo" de la negociación del convenio de las ITV de Catalunya.

La protesta ha sido convocada por CC.OO. y UGT de Catalunya y el Sindicato Reformista de los Trabajadores (SRT) ante un centro de trabajo de la calle Motors de Barcelona para pedir a la patronal que se siente a negociar el nuevo convenio, ya que el pasado finalizó en 2021.

El secretario de políticas sindicales y negociación colectiva de la federación de servicios de CC.OO. de Catalunya, Esteban Sanabria, ha destacado que la patronal se "comprometió" a presentar una propuesta salarial en septiembre y que no cumplieron su palabra.

El secretario de organización y presidente del comité de seguridad y salud del SRT, Pedro Gómez, ha explicado que llevan casi un año negociando el que será el sexto convenio del sector de las ITV y ha asegurado que hasta ahora "no hay ningún avance" por parte de la patronal.

Por otro lado, la secretaria del sector de la automoción de las ITV, Yolanda Funes, ha apuntado que la empresa "no quiere hablar del tema de dinero" y ha añadido que el objetivo de los trabajadores no es ganar más dinero, sino que la gente no pierda nivel adquisitivo con la subida del IPC, en sus palabras.

Además, los tres sindicatos presentes a la mesa de negociación quieren que el nuevo convenio incluya derechos que "se han perdido en las ultimas negociaciones", como la ordenación de los grupos profesionales o la distribución irregular de la jornada, entre otros.