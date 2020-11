El PP censura el veto a enmiendas que sí tramitaron cuando eran del Gobierno

El Partido Popular ha denunciado este miércoles el "rodillo" aplicado en la tramitación presupuestaria con el veto a 90 de sus enmiendas, también de aquellas que eran "las mismas" que habían propuesto los grupos del Gobierno de Pedro Sánchez y que sí se debatieron.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha censurado en una entrevista con Televisión Española "una estrategia ya no solo de no diálogo, sino de rodillo" y considera "falsa" la justificación de que no se admitieron a trámite por suponer aumentos de gasto o reducciones de ingresos.

"Hay enmiendas que vetaban al PP y la misma enmienda no se la vetaban a sí mismos", ha denunciado Gamarra, que en todo caso no descarta que su grupo pueda lograr la aprobación de alguna de sus enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos que continúa en la Cámara Baja.

Para demostrar que el argumento para inadmitir sus enmiendas "no es cierto", ha puesto como ejemplo la enmienda para mantener las deducciones en los planes de pensiones individuales, donde se vetó la formulación del PP, mientras que sí se llevó a votación la de JxCat, de menor importe.

Entre las enmiendas que el PP no logró debatir figuran las bajadas fiscales, un plan para que los autónomos no paguen impuestos cuando no tienen ingresos o medidas para el turismo y la hostelería.