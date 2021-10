El PP censura la subida de impuestos aprobada por PSOE y MÉS en Algaida

Oliver: "Es incomprensible que el equipo de gobierno lo justifique asegurando que los residentes están en plena bonanza económica"

El PP ha censurado la subida de impuestos aprobada recientemente con los únicos votos a favor del PSOE y de MÉS en Algaida.

Según ha informado el PP este viernes en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Algaida, Rafel Oliver, ha denunciado la reciente aprobación, en el pleno del pasado miércoles, de la subida de impuestos municipales con los únicos votos a favor del PSOE y de MÉS.

En este sentido, Oliver ha criticado duramente la subida del recibo de la basura y del encarecimiento del 100% de la plusvalía y ha considerado que "es incomprensible que el equipo de gobierno lo justifique asegurando que los residentes en Algaida están en plena bonanza económica, que no hay problema".

Respecto al encarecimiento del recibo de la basura, que aumenta un 80% para los que más reciclan, Oliver ha lamentado que "se castiga a los que más reciclan, a los que lo hacen bien" y en lo referente a la subida del 100% de la plusvalía ha opinado que "no tiene explicación alguna, así no se reactiva la Vivienda". "Lo que se propone desde el PP es que no la paguen los menores de 30 años para, precisamente así, impulsar que haya mucho más facilidad en nuestro municipio de acceder a la Vivienda", ha añadido.

Con todo, desde el PP de Algaida, su portavoz en el Ayuntamiento, Rafel Oliver, ha hecho especial hincapié en que "ahora, en plena crisis por la pandemia, no es momento de subir más impuestos puesto que la presión fiscal por la luz, el carburante, la cesta de la compra y un largo etcétera es ya insoportable para muchísimas familias".

Además, ha sentenciado, "gracias a la Ley Montoro, las cuentas municipales están saneadas; no hay necesidad alguna de seguir friendo con impuestos más caros a los residentes en Algaida".