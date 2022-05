El PP censura que se suprima el servicio nocturno de ambulancias en una decena de localidades de la provincia

El Partido Popular en Zaragoza ha censurado que el nuevo contrato de transporte sanitario urgente de Aragón suprima el servicio nocturno, de 21.00 a 09.00 horas, en una decena de localidades de la provincia, que se suman a otros trece municipios del resto de Aragón.

En concreto, pierden este servicio de transporte urgente en la provincia zaragozana, Utebo, Zuera, Illueca, Ariza, Borja, Daroca, Luna, Herrera de los Navarros, Maella, Sástago.

Por este motivo, el presidente de los 'populares' en Zaragoza, Ramón Celma, y la portavoz del PP en la DPZ, Iluminada Ustero, han acudido a Zuera, una de las poblaciones afectadas por este recorte, para pedir que se revise el pliego de condiciones de este nuevo contrato.

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha valorado que "recortar el 50 por ciento de las ambulancias en diez municipios d Zaragoza no tiene ningún sentido" porque esta decisión "no es apoyar a los pueblos ni es ser sensible con las personas que viven en el territorio".

Celma ha ejemplificado que en la zona de Utebo esta pasada noche se han atendido tres servicios y se ha preguntado: "¿Qué hubiese pasado con esas personas si no existiesen esas ambulancias".

A su juicio, hay que ser "tremendamente sensible" con las políticas públicas y, en especial, con las que atañen a la sanidad y los asuntos sociales. Estas "no tienen color político, tienen sensibilidad por parte de quien gestiona para vivir más cerca de esos problemas", ha apuntado.

APOYO A ZARAGOZA

Asimismo, desde el punto de vista logístico, ha argumentado Celma, "muchas de la ambulancias de estos territorios, como Zuera y Utebo, también les piden ayuda desde Zaragoza, hasta el punto de que no son suficientes las de Zaragoza" por ello "es absurdo pensar que desde Zaragoza se va a ayudar a estos municipios", ha apostillado.

Desde el PP, han considerado necesario que se modifiquen los pliegos, que "se dé servicio a la gente que vive en los pueblos", ha sentenciado Ramón Celma.

MODIFICACIÓN DEL PLIEGO

Los portavoces del Partido Popular en Zuera y Utebo, José Manuel Larqué y Marigel Larraz, respectivamente, han explicado que han pedido en sendos consistorios que se recura el pliego de condiciones del nuevo contrato de transporte urgente en Aragón porque "va a abocar a los ciudadanos a un recorte del servicio del 50 por ciento".

En el caso de Zuera, José Manuel Larqué ha contado que solo tendrán servicio de ambulancia durante el día. La atención de ambulancias durante todo el día, ha puntualizado, se consiguió en 2018, dos años después de que el grupo 'popular' presentara una moción en el pleno del Ayuntamiento.

"Si el Ayuntamiento no hace nada, la ciudadanía de Zuera y su entorno, casi 20.000 personas, perderán este servicio, precisamente cuando más necesario es, en el horario nocturno", ha lamentado.

La portavoz del PP en Utebo, Marigel Larraz, ha manifestado que no entienden la decisión del Gobierno aragonés de reducir el servicio y pasar de una atención 24 horas a 12.

"Ellos se justifican diciendo que reducen en aquellos municipios donde hay tres o cuatro servicios urgentes diarios, sin embargo, Utebo lo supera", ha indicado Larraz, añadiendo que las ambulancias de Utebo son requeridas en la ciudad de Zaragoza porque "no dan abasto" con sus propios medios.