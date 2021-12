El PP censura que Aragonès "amenace" al Gobierno de España mientras Sánchez guarda "silencio" y "no le pone en su sitio"

"Sánchez es cómplice del chantaje independentista", afirma Ana Beltrán

El Partido Popular ha censurado este lunes que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "amenace" al Gobierno de España mientras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, guarda "silencio" y no le pone "en su sitio".

Así se han pronunciado varios cargos del partido después de que Aragonés haya exigido al Gobierno "resultados tangibles" en la mesa de diálogo en 2022. "Si la negociación se encalla tenemos que empezar a construir alternativas", dijo el presidente de la Generalitat en su mensaje institucional navideño pronunciado desde la escuela Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que es un presidente autonómico "al margen de la ley" que "amenaza al Gobierno de España sin que nadie le ponga en su sitio". "Sánchez es cómplice del chantaje independentista", ha aseverado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

"EL GOBIERNO ES REHÉN DE LOS INDEPENDENTISTAS"

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, quien ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "es rehén del independentismo y de los golpistas indultados".

"Creo que lo mejor que podría hacer un presidente del Gobierno solvente y razonable si lo fuera es convocar elecciones generales para que los españoles decidan de una vez qué es lo que quieren y si refrendan las tonterías que está haciendo este señor", ha manifestado en una entrevista en El Toro TV.

Además, Terol ha criticado que Aragonés se fuera a una escuela pública a grabar ese mensaje navideño, algo que ha calificado de "broma" después de que no cumpla la sentencia del Tribunal Supremo sobre la enseñanza en castellano y haya "montado un apartheid" al niño de Canet de Mar. Según ha añadido, todo esto es "con la connivencia" del Gobierno porque "necesita" esos votos para mantenerse en La Moncloa.

"CATALUÑA NO PUEDE SER COMO EL LEJANO OESTE"

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado "el silencio" del presidente del Gobierno "ante las nuevas amenazas" de Aragonès, y le ha exigido que defienda la soberanía nacional ante los independentistas". "Cataluña no puede ser como el lejano oeste, no puede ser una parte de España en la que no se cumpla la ley", ha advertido.

En rueda de prensa en Málaga, Montesinos ha señalado que Aragonès, "sigue chantajeando y amenazando a todos los españoles con volver a incumplir la legalidad, con volver a dar un golpe de Estado, con intentar hacer añicos la Constitución que tenemos todos los españoles", advirtiendo de que el dirigente catalán "habla de nuevo de derecho de autodeterminación y de amnistía".

"¿Han escuchado al presidente del Gobierno censurarle? ¿Va romper el presidente del Gobierno sus acuerdos con aquellos que están hoy amenazando con la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional?". "Sí o no, que responda Sánchez", ha espetado Montesinos.