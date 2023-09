UP censura la "falta de transparencia" de Martínez a quien tilda de "multipropietario" tras presentar su declaración

Unidas Podemos (UP) ha criticado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, por lo que considera como una "falta de transparencia" y "ocultación de información", tras presentar su declaración patrimonial, en la que no figura su declaración de la renta de 2022 y no indica el valor de ocho inmuebles de su propiedad, por lo que le ha calificado como "multipropietario".

Así se ha expresado la regidora de UP en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, quien se ha preguntado, retóricamente, "¿qué política de vivienda va a desarrollar un alcalde que tiene ocho inmuebles que no se sabe cuánto valen?".

La representante de la formación ha argumentado que esto era un "requisito obligatorio" y ha alegado que Martínez "no cumple con los requisitos de transparencia democrática que se exigen para ser representante público, es decir, no cumple los requisitos para ser alcalde".

Desde su punto de vista, esto "no es un caso aislado en el PP", ya que "es su manera de hacer política" y ha señalado que la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, "es la única que no ha publicado su declaración de bienes en el portal de transparencia del Govern".

Muñoz también ha recriminado al Govern que "quiera hacer desaparecer" la Oficina Anticorrupción, que fue "uno de los requisitos de UP para el primer pacto de gobierno progresista". "Martínez esperaba que el PP de Prohens destruyera la Oficina antes de que estas irregularidades fuesen de dominio público, pero le ha salido mal la jugada", ha subrayado.

En ese sentido, la portavoz municipal de UP se ha pronunciado sobre la situación de la vivienda en la ciudad y ha alegado que es "muy grave que quienes supuestamente están encargados de solucionar la crisis de vivienda que sufre Palma, sean multipropietarios que además se niegan a desvelar cuántos inmuebles tienen y cuánto valen".

"¿Qué política de vivienda va a desarrollar un alcalde que tiene ocho inmuebles que no se sabe cuánto valen y 11 cuentas bancarias? Pues una que defienda los intereses de los grandes tenedores, los fondos buitre y los especuladores", ha manifestado, a lo que ha añadido que el PP "nunca defenderá los intereses de las mayorías porque sería gobernar contra sí mismos".