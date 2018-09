Ceniceros pide a Sánchez lealtad y no bilateralidad en financiación de CC.AA

El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha pedido hoy al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "lealtad institucional" y huir de acuerdos bilaterales ante el nuevo modelo de financiación autonómica, que defiende que esté aprobado en la presente legislatura.

Ceniceros, que se ha reunido con Sánchez en el Palacio de la Moncloa en el marco de las entrevistas que el presidente del Gobierno está manteniendo con los máximos responsables autonómicos, le ha trasladado la prioridad de modificar el modelo actual.

Una urgencia que, según ha explicado en conferencia de prensa, cree que no es sólo para la Rioja, sino para todas las comunidades, aunque ha asumido la dificultad que entraña el hecho de que haya elecciones autonómicas el próximo mes de mayo.

Ha recordado que el trabajo técnico respecto a un nuevo modelo ya está hecho, ha insistido en que es urgente acometer la reforma y ha trasladado a Sánchez las conclusiones de la reunión que mantuvieron el pasado lunes en Zaragoza seis presidentes autonómicos.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que desean que todas las comunidades decidan sobre el destino de los recursos de todos los españoles y se huya de acuerdos bilaterales.

"Por ello le he insistido en tener lealtad institucional, que me consta que la va a haber, no bilateralidad, y transparencia y consenso, porque así nos aseguramos la igualdad de derechos de todos los ciudadanos", ha añadido Ceniceros.

Además, ha defendido que el nuevo modelo atienda los costes reales de prestaciones de servicios públicos y suponga que ninguna autonomía pierda respecto al sistema actual.

Por tanto, el presidente riojano ha explicado que aboga por un modelo que se fije en factores que no sean históricos o políticos, que vaya más allá del número de habitantes y que tenga en cuenta unos costes fijos, la superficie, la baja densidad de población, la dispersión geográfica o el envejecimiento.

Ceniceros ha hecho hincapié en que un asunto de estas características debería contar con el acuerdo del PP y el PSOE, algo en lo que, según ha explicado, está totalmente de acuerdo el jefe del Gobierno.