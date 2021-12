Cenas de Navidad: mejor sentarse a hablar antes para evitar conflictos por la forma de afrontar la pandemia

En una segunda Navidad marcada por la pandemia, la profesora del Máster en Orientación Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) María Campo ha recomendado sentarse a hablar antes y acordar cómo vamos a afrontar el protocolo anti-COVID para evitar conflictos.

En una entrevista a Europa Press, Campo ha creído que para "juntarse y estropear las cenas familiares bonitas porque ahora no estemos de acuerdo" en las medidas anti-COVID "es mejor no juntarse".

Muchas familias van a tener que modificar sus planes, estas fiestas de Navidad, con respecto a los encuentros familiares y, además, se van a tener que abordar problemas como, por ejemplo, que algún miembro no cumpla las precauciones aconsejables y otros, en cambio, quieran llevarlas al extremo.

Campo ha considerado que, antes de celebrar una comida, o una cena, en Navidad, es necesario "hablarlo" y, si al hacerlo "no se llega a un acuerdo es mejor no juntarse" para no estropear unos encuentros "en los que siempre ha habido una cordialidad".

"Si nos vamos a sentar a la mesa sabiendo que hay diferencias importantes en la forma en que nos estamos tomando la pandemia" y puede haber un problema porque no se puede compartir del plato y el de enfrente te va a coger algo por la confianza, el "consejo para evitar conflictos es hablar previamente a juntarnos".

En esta conversación habrá que "dejar claras las medidas" si para una persona deben ser extremas y para otra no y "es importante que se pida ese respeto si no queremos sentirnos incómodos".

Si no se llega a un acuerdo, "es mejor hablarlo y no juntarse" o, si no, ser conscientes de que necesitaremos una "capacidad de autocontrol" para que no haya una discusión.

Este año va a ser "inevitable" que, en las conversaciones en la mesa, esté "presente" el tema de la pandemia, porque es algo que está "generando mucha ansiedad y preocupación porque a todos de una manera o de otra nos toca". Es algo que "nos afecta a toda la sociedad".

"A pesar de que es verdad que para evitar conflictos es interesante no sacar temas problemáticos, también es importante que las personas se puedan desahogar siempre", ha señalado. Ha añadido: "Mi consejo es que si te empiezas a desahogar y lleva a un malentendido y, por tanto, genera un conflicto, en ese momento cambiemos de tema".

En este sentido, ha apuntado que cuando "salta la chispa" en ciertos temas "tendemos a buscar en el baúl de los recuerdos, sacar otras situaciones que no se han gestionado bien".

También ha señalado cómo muchos no hemos podido compartir tiempo en familia, porque las medidas lo prohibían, y este año puede ser una "oportunidad", por tanto, ha abogado por "querernos como somos y saber obviar ciertas cosas".

Tolerarnos, para que no lleguemos a conflictos y, también, para que los niños no visualicen una situación de este tipo.