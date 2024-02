Ceña lamenta el "fracaso monumental" de la Junta en políticas de natalidad y Mañueco reivindica sus ayudas

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha lamentado este martes el "fracaso monumental" de la Junta de Castilla y León en sus políticas de fomento de la natalidad y de unas de medidas "inútiles, obsoletas y poco eficaces" y ha zanjado a modo de ejemplo que "nadie tiene un hijo porque le den 3.000 euros".

"No hay más ciego que el que no quiere ver", ha reprochado Ángel Ceña que ha acusado a la Junta de Castilla y León de no estar verdaderamente preocupada por la evolución de la natalidad en la Comunidad Autónoma frente a la que se demuestra "impasible" e "imperturbable" mientras aplica "las mismas políticas año tras año" cuando "han demostrado claramente que no sirven".

"A cualquiera que escuche sus llantos se le quitan las ganas de tener un hijo", ha respondido en tono irónico el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que ha vuelto a acusar a Ceña de "esparcir victimismo" con sus intervenciones en las Cortes de Castilla y León. "La sociedad ha cambiado y muy pocas familias se plantean tener seis hijos, cierro comillas", ha parafraseado Fernández Mañueco en alusión a unas afirmaciones del propio Ceña.

Fernández Mañueco ha reivindicado las "políticas novedosas" como el bono nacimiento con 7.500 beneficiarios y otras "medidas recientitas recientitas" como la ampliación de la edad para poder recibir el tratamiento gratuito de reproducción asistida de mujeres hasta los 42 años.

"Desde el Gobierno de Castilla y León nos estamos esforzando para ayudar a las familias, mejorar los servicios públicos y también favorecer la creación de empleo y generar oportunidades", ha asegurado el presidente de la Junta que ha preguntado a Ceña qué ayudas quitaría.

"Esta es una sesión de control al Gobierno las preguntas las hago yo y usted tiene que responder", ha respondido Ceña que ha recordado que el legado del Partido Popular es que en Soria han bajado los nacimientos a la mitad.

Fernández Mañueco ha aprovechado su cara a cara con Ceña para contraponer dos modelos de apoyo a la familia, el del Gobierno de la nación al que ha acusado de no creer en las familias a las que "fríe a impuestos" mientras "deriva los recursos a los socios independentistas", y el que se aplica en Castilla y León con "impuestos favorables para todos y, en especial, para las familias" y con "unos servicios públicos de primera en todo el territorio".

"Usted, desgraciadamente, no está ni en un modelo ni en otro porque no aporta nada", ha concluido.