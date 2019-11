La cena con la que Albert Rivera se despidió de su equipo de Ciudadanos

Después de el hundimiento de Ciudadanos en las últimas elecciones generales en las que ha pasado de 57 a 10 diputados en la Cámara Baja, Albert Rivera ha comunicado su dimisión para poder centrarse en su familia y en su pareja y es que, como él mismo explicó, le 'debe' muchas horas a sus seres más queridos.

En esta ocasión, el político acudió a un conocido restaurante de Madrid para despedirse de algunos de sus compañeros de la formación naranja y es que, en todos estos años, ha logrado forjar una verdadera amistad con muchos de ellos.

"Quería compartir con algunos compañeros que además son amigos, gracias por todo", explicó a la salida.

En su despedida de este lunes, Rivera recordaba a Malú y a todo su círculo más íntimo: "Creo que ha llegado el momento de servir a mis padres, que dejen de sufrir; a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban; a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo, contra viento y marea en todo momento; a mis amigos, que me veían por la tele y quiero que me vean con ellos tomando un vino", ha declarado, dando las gracias también a sus compañeros de partido.

Según afirmaba, "la vida es mucho más que la política" y a partir de ahora quiere "seguir siendo feliz" alejado de ella, "con gratitud, sin rencor, sin mirar atrás, satisfecho del trabajo bien hecho y de haber liderado un partido sin un solo caso de corrupción".

Ahora "voy a ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja y mejor amigo" y "seguiré en la vida pública en algún lugar, en algún trabajo", ha señalado.