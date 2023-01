Cembrero reitera que Marruecos le espió y pide fallo que pare sus intenciones

El periodista Ignacio Cembrero se ha ratificado en que Marruecos le espió a través de Pegasus y que mantiene contra él un "acoso y hostigamiento" que le perjudica, por lo que ha solicitado que se dicte una sentencia que rechace la demanda que interpuso el país vecino contra él y que advierta de que en España no se permiten estas pretensiones.

El Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid ha celebrado este martes el juicio a Ignacio Cembrero por el proceso que inició Marruecos en abril de 2022, cuando presentó lo que se denomina una demanda de juicio en ejercicio de una acción meramente declarativa -basada en la figura de la acción de jactancia- por las declaraciones en las que dijo que había sido víctima de espionaje a través del sistema Pegasus y que el autor podría ser Marruecos.

La demanda civil pide, como han argumentado los letrados Sergio Berenguer y Ernesto Díaz-Bastién en el juicio, que Cembrero se retracte de esas declaraciones, ya que no hay pruebas de que sea verdad, y que se le impongan las costas. Han subrayado no se tiene en cuenta que Cembrero sea periodista y no se discute la libertad de expresión, sino únicamente las declaraciones hechas por un presunto perjudicado por un espionaje que no es tal, como concluye un informe policial.

Por su parte el letrado del demandado, Javier Sánchez, ha sostenido que "en la demanda está la condena", ya que Marruecos sabe que no prosperará pero al interponerla trata de "silenciar" al periodista y hace "que los demás tomen nota", por lo que ha pedido a la magistrada que la sentencia "deje bien claro que en España estas cosas no se admiten".

El origen del proceso se sitúa en julio de 2021, cuando un consorcio de medios internacionales, coordinados por Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional, desveló que los gobiernos de varios países -entre ellos Marruecos- habrían espiado miles de teléfonos celulares, como clientes de la firma tecnológica israelí NSO Group, a la que pertenece Pegasus.

A continuación varios periodistas se sumaron a la denuncia de Reporteros sin Fronteras (RSF) sobre estos hechos, entre ellos Cembrero, que hizo declaraciones al respecto en varios medios de comunicación y luego, ya en 2022, en el Parlamento Europeo, donde explicó cómo fue espiado por el Reino de Marruecos.

Cembrero no se ha retractado de esas declaraciones, sino que se ha reafirmado en las mismas, explicando que llegó "por muchos motivos" a la conclusión de que "solamente una potencia extranjera, que es Marruecos, pudo piratear o hackear el teléfono móvil", ya que en su terminal hay teléfonos de opositores del régimen marroquí y de miembros del Gobierno de España, y de hecho un periódico marroquí publicó dos mensajes suyos con personalidades españolas.

Ha recordado que es la cuarta vez que Marruecos le somete a un proceso judicial, tras dos por supuesto enaltecimiento del terrorismo, ambos archivados, y otro ejercitado por un empresario relacionado con los servicios secretos marroquíes que acabó en absolución.

"He sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de la autoridades marroquíes desde 2014" y de "insultos constantes y sistemáticos de las autoridades y la prensa marroquíes", ha dicho.

El periodista ha puesto de relieve que la demanda le ha perjudicado, al igual que las anteriores, porque "a los medios les gusta tener buenos periodistas, pero no que vayan a los tribunales" y además muchas fuentes ya no le dan información.

Ha defendido que el informe policial que consta en la causa no dice tajantemente que su teléfono no hubiera sido espiado, sino que en ese momento no se podía asegurar que lo fuera, debido según le han confesado expertos en esta materia a que en 2021 no se podían rastrear programas como Pegasus en teléfonos Android.