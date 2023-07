La AN celebrará en septiembre la vista para valorar el ingreso en prisión de Villarejo tras su primera condena

El comisario recurrirá su condena, se declara "inocente" y asegura que no hay "razones" para pedir su ingreso en prisión

La Audiencia Nacional celebrará el próximo mes de septiembre la vista solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se estudiará el ingreso en prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo después de haber sido condenado a 19 años por delitos de revelación de secretos y falsedad documental.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el tribunal conformado por Ángela Murillo, Fermín Echarri y Carmen Paloma González valorará en septiembre las medidas cautelares que pidan las partes después de que Villarejo haya recibido su primera condena por los trabajos que hizo con sus empresas para distintos clientes valiéndose de los medios policiales a su alcance mientras estaba en activo.

El propio Villarejo ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia al tiempo que se ha declarado "inocente". Además, ha asegurado que no hay "razones para solicitar" su ingreso provisional en prisión.

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Villarejo ha reconocido que no puede "estar satisfecho en cuanto a la gravedad de las penas", lo que no resta que "siga creyendo en el Estado de derecho" y en que "la verdad saldrá a la luz".

"Siempre he estado a disposición de los tribunales, sería un poco retorcer el hecho de riesgo de fuga cuando saben que eso es mentira. No se qué razones tienen para solicitar ese tema. Espero que sea solamente para conculcar como hasta ahora mi derecho de defensa, que hasta que no he salido no he podido ejercerlo adecuadamente", ha apuntado.

En esta línea, el comisario jubilado ha señalado que "si hay otros fines" detrás de esa decisión lo lamentará. "Porque se cargará en su conciencia. Pero yo no me voy a suicidar, ni en prisión ni fuera", ha aclarado.

El comisario jubilado ha acudido este mismo jueves a la sede de la Audiencia Nacional, donde se le ha hecho entrega de forma personal del fallo por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' que le condena por los delitos de revelación de secretos y falsificación de documentos. Sin embargo, el tribunal le absolvió del delito troncal en la macrocausa: el de cohecho.

Cabe recordar que éstas eran las primeras piezas de 'Tándem' que llegaban a juicio de las casi 50 que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para utilizarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.

VILLAREJO Y SU TAXI

"Lo del cohecho era absurdo. Si un policía para tener un sobresueldo conduce un taxi y se salta un semáforo no comete cohecho. Es policía, pero no está actuando. Pongan el ejemplo de que yo tenía un taxi y estaba autorizado para tenerlo, y dicen que me he saltado algún semáforo en rojo", ha ironizado.

En este contexto, el comisario jubilado ha recalcado que, "a pesar de la severidad", el tribunal ha apreciado que "todo era un montaje". "Yo jamás, y ha quedado acreditado en la causa, actué como policía mientras mantenía a flote mis empresas como cobertura de mis trabajos de inteligencia", ha afirmado.

Villarejo, que ha repetido que se considera inocente, ha explicado que nunca accedió a datos reservados. "Había fotocopias en mi casa, y el mero hecho de tener una fotocopia de un tráfico de llamadas no implica una gravedad de cuatro años. Sigo creyendo fehacientemente en el Estado de derecho y en que la luz va a resplandecer", ha incidido.

Por otro lado, el comisario jubilado se ha referido al hecho de que el tribunal señalase que, pese a no existir un delito de cohecho, si pudiera haber sido acusado de delitos de carácter defraudatorio.

"Hay una contradicción. Si dicen que les defraudé, entonces no revelé secretos. Una de dos, pero las dos son incompatibles por sentido común", ha dejado claro.

Así las cosas, Villarejo ha puesto en duda que algunos de sus clientes "se sintieran engañados" al decir que los datos que él mismo les facilitó fuesen los que ellos le entregaban. "En los trabajos de inteligencia la solución muchas veces la tiene la propia persona pero lo no sabe ver. Para eso estábamos los analistas, para tener una visión objetiva", ha zanjado.

SOBRE EL POSIBLE INGRESO EN PRISIÓN

Las fuentes apuntan que una de las medidas cautelares que se podrían solicitar es el ingreso en prisión provisional de Villarejo, bajo el argumentado de que, aunque hasta ahora siempre ha estado al alcance de la Justicia, con una condena a 19 años de cárcel el riesgo de fuga ha aumentado.

A pesar de que la condena es a 19 años, el cumplimiento efectivo de la misma sería solo de 12 años, que es el triple de la pena máxima que se le ha impuesto: 4 años por el delito de revelación de secretos. De esos 12 años, la ley establece que en estos momentos solo puede estar en prisión provisional la mitad, esto es, 6 años.

No obstante, de esos 6 años hay que restar el tiempo que el ahora comisario jubilado estuvo encarcelado durante la fase de instrucción, que fueron 3 años y 4 meses --del 3 de noviembre de 2017 al 3 de marzo de 2021--, con lo que el tribunal encabezado por Murillo solo podrá enviarlo a prisión 2 años y 8 meses sin esperar a que la sentencia sea firme.

Las partes pueden recurrirla en apelación, ante la propia Audiencia Nacional, y posteriormente en casación, en el Tribunal Supremo (TS). Las mismas fuentes indican que el Ministerio Público estudia ya una posible impugnación en busca de una condena por cohecho. Las acusaciones populares y particulares, decepcionadas con este mismo extremo del fallo, también barajan esta opción, según las fuentes jurídicas consultadas.