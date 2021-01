La UE celebra "el regreso" de EEUU con la llegada de Biden y plantea una alianza más verde y tecnológica

La Unión Europea ha celebrado este miércoles "el regreso" de Estados Unidos a la arena internacional con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, tras cuatro años de tiranteces con Donald Trump, y ha planteado una alianza "renovada" basada en los pactos en materia climática y digital.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la investidura de Biden, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de "buenas noticias" su llegada a la Presidencia, al afirmar que Estados Unidos "está de vuelta" y la UE está lista para "reconectar con un socio antiguo y de confianza para dar nueva luz a la alianza".

En el mismo debate parlamentario el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado de la oportunidad que se abre con la salida de Trump de la Casa Blanca y ha abogado por "rejuvenecer" la relación transatlántica. Por ello ha planteado al presidente entrante un "nuevo pacto fundacional" para renovar la alianza más estrecha que tiene la UE.

"Para tener una Europa más fuerte, un Estados Unidos más fuerte y un mundo mejor", ha defendido el ex primer ministro belga, quien ha recordado que en los últimos años el mundo se ha vuelto menos estable y predecible, lo que se traduce en que los europeos tendrán que "tomar su propio destino con sus manos" y defender sus intereses y promocionar sus valores.

Para ir dando pasos en esa agenda "ambiciosa", el presidente del Consejo ha reiterado su invitación a Biden para que acuda a un Consejo Europeo extraordinario y se encuentre con los líderes de los Veintisiete.

PROPONEN UNA ALIANZA "TECNO-VERDE"

Los retos climático y digital son los ejes principales de la agenda que quiere poner sobre la mesa la UE, en este sentido la propia Von der Leyen ha llamado a forjar una "alianza tecno-verde" con Washington.

La política alemana considera que la vuelta de Estados Unidos al acuerdo climático de París será un "gran primer paso", pero ha reclamado ambición para juntos avanzar en asuntos como los impuestos sobre el carbón, defender la biodiversidad y alcanzar una alianza "tecno-verde".

Ambos dirigentes comunitarios han hecho referencia a los acontecimientos de hace dos semanas en el Capitolio, cuando un grupo de seguidores de Trump irrumpieron en la sede parlamentaria en un intento de parar la elección de Biden. Michel ha descrito el ataque como una "llamada de alerta" que pone de relevancia el reto compartido que tienen Washington y Bruselas para velar por la democracia y defender el Estado de derecho.

Mientras que Von der Leyen ha hecho hincapié en el papel de las redes sociales a la hora exacerbar los mensajes de odio que, a la postre, generaron un caldo de cultivo que propició el asalto al Capitolio. Por ello, la jefa del Ejecutivo europeo ha reiterado la responsabilidad que tienen los gigantes tecnológicos en la gestión de sus plataformas.

"No es aceptable que fenómenos que tienen impacto en procesos democráticos estén determinados por algoritmos", ha afirmado y, aunque ha explicado que no se pueden eliminar "las fuerzas oscuras" de las sociedades, sí se debe garantizar que "los mensajes de odio y noticias falsas no circulan libremente".

Sobre la suspensión de la cuentas de Trump en redes sociales, la conservadora alemana insistido en que es un buen paso pero este tipo de decisiones tienen que adoptarse en los tribunales en base a las leyes y no por los dueños de las redes sociales en Silicon Valley. En este sentido, ha llamado a cerrar filas con Washington para establecer estándares globales en regulación digital.