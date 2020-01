Cs celebra que el Tribunal Supremo no permita a Junqueras ser eurodiputado pese a las "maniobras" de Sánchez

Sobre Puigdemont y Comín, Garicano señala que el Parlamento Europeo acabará suspendiendo su inmunidad y podrán ser juzgados en España

Ciudadanos ha celebrado que, pese a las "maniobras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Tribunal Supremo haya rechazado excarcelar al líder de ERC, Oriol Junqueras, para que pueda asistir el próximo lunes a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y hacer así efectiva su condición de eurodiputado.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la portavoz del partido naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, ha calificado de "buena noticia" que el Supremo ejecute la inhabilitación de Junqueras y le deje fuera de la Eurocámara.

"Se hace justicia, como pedíamos en Cs y en contra de lo que quería la Abogacía del Estado que Sánchez puso al servicio de su socio condenado", ha afirmado Arrimadas.

El pasado 30 de diciembre, la Abogacía dijo que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña tenía inmunidad como eurodiputado pese a a estar cumpliendo una sentencia firme de trece años de prisión e inhabilitación absoluta por su papel en el proceso independentista.

Por ello, concluyó que "cabría permitir" su desplazamiento a la Junta Electoral Central (JEC) y a la sede del Parlamento Europeo para obtener su acta en tanto se solicitaba a la Cámara que se suspendiera su inmunidad.

SÁNCHEZ TRATÓ DE "CONTENTAR A SUS SOCIOS"

Pero el Tribunal Supremo no se ha alineado con la tesis de la Abogacía del Estado, sino con la de la Fiscalía, que defiende que ya no cabe aplicar la inmunidad en el caso de Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme que debe ser por ello inhabilitado para ejercer en la Eurocámara.

En este sentido, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y exabogado del Estado, Edmundo Bal, ha indicado en Twitter que "la ley es clara" al determinar que "un condenado a prisión no puede ser eurodiputado".

"Cs lo denunció, la JEC nos dio la razón y hoy el Supremo lo ratifica. Ante las maniobras de Sánchez para contentar a sus socios, seguiremos defendiendo que todos somos iguales ante la ley", ha afirmado, aludiendo a las negociaciones del PSOE con ERC para que facilitara la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno.

"INMUNIDAD NO ES IMPUNIDAD"

También se ha pronunciado el líder de la formación naranja en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que ha advertido de que esta institución "no será un refugio de criminales", en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconseller Toni Comín, y que "inmunidad no es impunidad".

Puigdemont y Comín, que aún no han sido juzgados por el 'procés' porque huyeron de España, han sido reconocidos formalmente como eurodiputados desde el 2 de julio de 2019, al igual que Junqueras. En su caso, ya han obtenido las credenciales permanentes.

Sin embargo, Garicano ha señalado que dentro de unos meses los eurodiputados podrán aprobar --por mayoría simple-- la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y Comín, una vez que el Tribunal Supremo solicite el suplicatorio a la Cámara para poder juzgarlos.

Posteriormente, "el juez belga ejecutará la euroorden", ha dicho sobre la orden europea de detención y entrega para que ambos exdirigentes catalanes vuelvan a España. "Tardará algo más, pero nadie está por encima de la ley. Cuando no se respetan las leyes, entramos en la tiranía", ha advertido.