Celaá: Torra podría traspasar por primera vez la raya de la desobediencia

ELECCIONES GENERALES

Madrid, 20 mar (EE)- La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que si el presidente de Cataluña, Quim Torra, no cumple el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) y no retira los lazos amarillos de los edificios públicos rebasará, por primera vez, la raya de la desobediencia.,En una entrevista con RNE, Celaá ha señalado que es a la Junta Electoral y no al Gobierno a quien compete resolver este asunto y decidir si pone una sanción o traslada el tema a la Fiscalí