Celaá resta importancia a que el Congreso tumbara el decreto sobre vivienda

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha restado hoy importancia a que el Congreso rechazara el pasado martes el decreto sobre vivienda, teniendo en cuenta el reducido "soporte parlamentario" de que goza el Ejecutivo socialista.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá ha destacado que el Gobierno socialista ha conseguido convalidar 24 de los 25 decretos que ha aprobado desde que llegó al Palacio de la Moncloa, lo que representa un 96 por ciento.

"Hay quien ha considerado que el vaso estaba medio vacío o medio lleno. El Gobierno considera que está bastante lleno: 24 de 25 representa mucho", ha asegurado.

A su juicio, el Ejecutivo del PSOE, pese a su minoría parlamentaria, ha sido "capaz" de plasmar buena parte de su "proyecto político" gracias a los apoyos que ha ido sumando en el Congreso.

No obstante, ha reconocido que el decreto sobre vivienda, que Unidos Podemos decidió no apoyar, era especialmente importante para el Gobierno, aunque ha avanzado que no renuncia "en absoluto" a sacar adelante una legislación en materia de arrendamientos "de alto contenido social".

Celaá también ha aprovechado para criticar al PP por la convocatoria ayer de un pleno monográfico en el Senado en el que debía comparecer el presidente, Pedro Sánchez, "a sabiendas" de que se encontraba en el Foro de Davos, en Suiza.

"No solo no estaba justificada la urgencia para hacer venir a los senadores fuera del curso parlamentaria sino que además los dirigentes del PP eran conscientes de que el presidente estaría ese día en Davos", ha remarcado la vicepresidenta, que ha criticado el "uso partidista" de las instituciones por parte de los 'populares'.