Celaá justifica que Sánchez no haga balance por el actual momento político

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, considera que en las actuales circunstancias, en medio de las negociaciones con ERC para la investidura, no era "procedente" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hiciera el tradicional balance del año tras el último Consejo de Ministros.

La comparecencia del presidente del Gobierno tras el último Consejo de Ministros del año es algo habitual desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha hecho todos estos años a excepción de 2011, año en que Mariano Rajoy acababa de ser investido.

"Ha parecido que no era procedente comparecer habida cuenta de las circunstancias de fondo que concurren", ha asegurado Celaá, que cree que "merece la pena esperar".

No obstante, no considera Celaá que la decisión de Sánchez de no comparecer este viernes rompa "ninguna tradición" porque las circunstancias de cada año "no suelen ser idénticas".

"Estamos en medio de una negociación o conversación política con ERC y no ha acabado el partido", ha resaltado.