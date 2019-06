Celaá insta a aprender del trato que da Europa a la "ultraderecha"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha instado este viernes a aprender del trato que dan los partidos conservadores y liberales a la "ultraderecha" en Europa, donde con "más de 80 años de democracia consolidada" se niegan a incorporarla a la instituciones.

"Nosotros, que tenemos 40 años de democracia consolidada, a lo mejor deberíamos aprender algo de su experiencia", ha recomendado Celaá durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Ha incidido en que "donde más experiencia tienen sobre las fuerzas de ultraderecha" es en Europa y "allí, justamente, las fuerzas conservadoras y liberales tratan de no incorporar y no incorporan la ultraderecha a las instituciones".

No obstante, ha precisado que esto no significa que Vox no sea legal y, además de reafirmarse en su legalidad, ha recordado que ya está presente en algunas instituciones.

Ha reiterado en este sentido que "todos los escaños son legales", dado que todos los partidos que se han presentado a la contienda electoral lo son, y ha incidido en que "no siempre fue así".

"Ahora todos son legales. Vox es legal, si no, no se habría podido presentar a las elecciones, y Bildu es legal", ha subrayado la portavoz del Gobierno.

En un panorama "tan fragmentado políticamente" hay que empezar a "visualizar que todos los escaños son legales", ha opinado Celaá, que ha vuelto a asegurar que el Gobierno "no ha pactado" con Bildu.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el PSOE han mantenido encuentros con todas las fuerzas parlamentarias dentro de las conversaciones para propiciar su investidura, excepto con Vox y Bildu, formaciones con las que se niega a negociar.