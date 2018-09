Celaá al Govern catalán: Si fueran "inteligentes" aprovecharían el diálogo

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dicho hoy a las fuerzas soberanistas de Cataluña que, si fueran "inteligentes", aprovecharían la oportunidad de diálogo y ha asegurado que el Ejecutivo está determinado a seguir "un camino político" que está dando resultados "y la sociedad entiende".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha apelado a "desarmar la retórica" para conseguir "más resultados que permitan arreglar el conflicto catalán".

Y ha insistido en que el Gobierno está en la vía de buscar la resolución del conflicto, y "ese camino está dando sus frutos, más allá de alegatos retóricos cargados de emoción".

En esa línea, ha recordado que esta semana, tras la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que no se reunía desde hace más de siete años, se ha podido desbloquear parte de la deuda que el Estado tenía contraída con Cataluña.

"Estamos trabajando por adoptar medidas y las adoptamos en beneficio de toda la sociedad catalana, la nacionalista y la no nacionalista, y en eso está ese Gobierno", ha añadido.

Finalmente, Celaá ha preguntado al Govern si realmente "quieren hablar de autogobierno o no, si quieren dialogar dentro de la ley o no y si quieren avanzar en la resolución del conflicto catalán o no".

Y se ha remitido a las palabras esta semana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya fue "muy claro" cuando dijo que, "si el independentismo prioriza el conflicto, habrá elecciones".