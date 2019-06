Celaá dice que el "Gobierno de cooperación" se concretará "con los días"

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha apuntado este miércoles que la fórmula del "Gobierno de cooperación" del que ayer hablaron el candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se irá concretando "con los días".

En declaraciones tras inaugurar una exposición sobre la educación pública en Madrid entre 1898 y 1938, Celaá ha afirmado que "lo importante" de la reunión que ambos mantuvieron en el Congreso es que tuvo un resultado "eficiente" por el entendimiento alcanzado, y que los dos "salieron optimistas" del encuentro.

"Todos sabemos en qué consiste la cooperación. Hemos trabajado diez meses, casi un año, en políticas progresistas, que han tenido y van teniendo efectos muy positivos en la vida de las personas", ha explicado la ministra respecto a las dudas que ha generado la concreción de ese Gobierno "de cooperación".

Celaá ha citado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la protección integral de la salud o la reversión en los recortes educativos, medidas impulsadas "con la ayuda" de Unidas Podemos, con quienes, ha reiterado, "hemos cooperado".

En definitiva, y "para no hacer más filosofía del lenguaje", ha dicho que ese "Gobierno de cooperación" irá concretándose "a medida que pasen los días".

Entre tanto, la titular de Educación ha vuelto a pedir "responsabilidad" y "sentido de Estado" a las fuerzas políticas para poder formar un Gobierno "cuanto antes" que pueda afrontar los "muchos desafíos contemporáneos" que tiene España.

En concreto, ha criticado al PP y Cs porque no asuman la "responsabilidad" de "propiciar" la investidura y que prefieran inhibirse y no faciliten con su abstención la investidura de Pedro Sánchez, cuando "no hay otra alternativa" a un Gobierno del PSOE.

También ha hablado Isabel Celaá de la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid propiciada por el PP, algo que ha generado "disgusto político" en los socialistas, según sus palabras.

"No es comprensible que en España seamos una isla respecto a nuestro tratamiento de las fuerzas de ultraderecha", ha lamentado, porque en Europa las fuerzas conservadoras y liberales llevan años, ha recordado, "separando" a las formaciones de ultradererecha para impedir que entren en las instituciones.

En su opinión, la experiencia en esta materia es "digna de estudiarse" y debería "servir como referencia" también para España.