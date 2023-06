CEIM tacha de "tragedia" la muerte de una limpiadora en Móstoles y fija la concienciación como reto pendiente

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha tachado de "tragedia" la muerte esta semana de una limpiadora en un colegio de Móstoles y considera que la concienciación es el principal reto a abordar frente a la siniestralidad laboral.

Lo ha trasladado este viernes en una entrevista con Europa Press tras ser preguntado por el fallecimiento de esta trabajadora y por la reclamación de UGT y CC.OO. de mejorar la seguridad laboral, un llamamiento que hizo extensivo también a todos los niveles del Estado.

"El fallecimiento es una tragedia y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para reducir esa siniestralidad", ha subrayado Miguel Garrido, quien fuera reelegido la pasada semana para estar al frente de los empresarios madrileños cuatro años más.

Antes de entrar a analizar las causas de esta mortalidad en el trabajo en la región, ha apuntado que la Comunidad de Madrid es la autonomía que registra "las cifras más bajas" y ha vinculado estos datos a que se ha hecho un "trabajo previo importante" que "debe de continuar". Ha destacado el alto grado de concienciación que muestran con este tema las compañías y los sindicatos.

PERSISTEN LAS EMPRESAS DONDE NO SE CUMPLE LA SEGURIDAD

Aún así, ha reconocido que aún hay "sorprendentemente" empresas en las que no se están tomando las medidas de seguridad básicas y ha pedido que tanto los trabajadores como los directivos y empresarios sean "muy estrictos" a la hora de garantizar el bienestar y las precauciones.

Garrido ha explicado que tradicionalmente se han identificado sectores con una mayor siniestralidad, como la construcción, la industria o el transporte, donde se está haciendo un "gran esfuerzo" conjunto con la Comunidad de Madrid para poder "atajarlo dentro de lo posible".

"Es verdad que la mayor parte de los accidentes laborales no son propios de la actividad laboral, sino que son colaterales, pero eso no quiere decir que no siga siendo importante", ha recalcado el presidente de CEIM.

CONCENTRACIÓN DE SINDICATOS

Este mismo viernes en Móstoles CC.OO. y UGT se han concentrado para recordar a María Jesús, que falleció con 60 años. En este homenaje han leído un manifiesto en el que se ha puesto el acento en que "se debe garantizar siempre la salud y seguridad de los trabajadores" y con el que han reclamado que se dilucide qué ocurrió.

"Desde UGT y CC.OO. Madrid, manifestamos todo nuestro apoyo, solidaridad y lamentamos profundamente todos y cada uno de fallecimientos laborales y queremos expresar nuestro apoyo a las familias, compañeros víctimas que han perdido su vida en el trabajo", señalan ambas organizaciones.

Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en los cinco primeros meses del años han perdido la vida en la región 24 personas en accidentes laborales. A ellos se sumarían otras cinco muertes en junio, según el recuento de los sindicato, lo que supone 29 personas trabajadoras fallecidas en lo que va de año.

Asimismo, han advertido de las "altas cifras de siniestralidad" en la región y han denunciado que "se están normalizando" las muertes en el trabajo, por lo que han exigido "un compromiso real para frenar este aumento de los accidentes laborales".

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de muerte natural el fallecimiento de una trabajadora de 60 años que limpiaba sola un colegio público de Móstoles en plena ola de calor, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

No obstante, están a la espera de la autopsia que realicen los forenses los que determinen la causa del fallecimiento, si fue debido a la ola de calor o un infarto, lo más probable según las primeras pesquisas.

El Gobierno local pide "máxima prudencia" y por ello esperarán al resultado de la autopsia para comprobar si se han incumplido los pliegos del contrato con la empresa concesionaria, pero señalan que en ningún punto del mismo se especifica que una persona no pueda trabajar sola.

También recuerdan a Europa Press que el Ayuntamiento "no puede inmiscuirse" en la organización laboral de una empresa externa ni en las reivindicaciones de los sindicatos. No obstante, no tienen constancia de quejas del comité de empresa de dicha compañía.