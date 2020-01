Cedillo (Cáceres) pide un puente hacia Portugal ya que es "de sentido común" para el pueblo extremeño "más occidental"

El alcalde de Cedillo (Cáceres), Antonio González Riscado, ha solicitado que se construya un puente sobre el Río Sever (afluente del Tajo) que sirva de "paso permanente" hacia las ciudades más próximas de Portugal ya que es "de sentido común" puesto que es el pueblo "más occidental" de Extremadura y evitaría que los vecinos den "un rodeo" de más de 100 kilómetros para un trayecto de 12-13 kilómetros.

"Estamos en la cuña de España, somos el pueblo más occidental de Extremadura y me atrevería a decir incluso de España exceptuando la parte norte, la parte de Galicia, y, de manera extraña por no decirlo de otra forma, pues no podemos pasar a Portugal", ha apuntado el primer edil al tiempo que ha añadido que "para cualquier gestión que tengamos que hacer en Portugal, que es de sentido común, tenemos que dar un rodeo de ciento y pico kilómetros cuando tenemos los pueblos portugueses a 12-13 kilómetros".

En declaraciones a Europa Press Televisión, González Riscado ha remarcado que es "de sentido común" que tengan "un paso" hacia el país vecino así como que "lo ideal" es que estuviesen conectados tanto a Beira Interior como a Alentejo, las dos regiones portuguesas con las que colindan.

"Pero entendemos que dadas las circunstancias de embalses de aguas y demás pues es más fácil hacerlo hacia el Alentejo porque tendríamos que superar las aguas del Río Sever, que es un afluente del Río Tajo, menos ancho y por tanto más superable o más asequible al paso", ha explicado.

Asimismo, el alcalde ha detallado que un vecino de Cedillo que quiere ir a la localidad portuguesa más próxima que es Montalvâo y que está a 14 kilómetros, tendría que "pasar con un barquito" que es "una patera" o "dar un rodeo de 120 kilómetros" ya que tendría que ir hasta Valencia de Alcántara y desde ahí hacia dicha población lusa.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Actualmente, los vecinos de Cedillo pueden cruzar de manera directa a Portugal a través de la central hidroeléctrica que hay en la presa de la localidad pero este paso solo se abre los fines de semana y "deja mucho que desear" desde el punto de vista de seguridad porque no está diseñada para tal fin, ha subrayado el alcalde.

Así, González Riscado ha indicado que dicha central "fue diseñada cuando estaban los dos dictadores, en España Franco y en Portugal Salazar" por lo que -ha señalado- "se diseñó en una frase muy célebre que es 'virados as costas', vueltos de espaldas" por lo que está construida con los generadores arriba, hay que pasar por debajo de los ganchos de unas grúas "enormes", etcétera.

A este respecto, ha destacado también que en la central hidroeléctrica trabaja gente por lo que "está abierta" al paso los fines de semana, desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la noche, que es cuando no hay trabajadores.

"La solución que yo reivindico siempre es un paso permanente, te quedas fuera de todos esos tipos de problemas de seguridad, guarda todas las medidas de seguridad que debe guardar una construcción pública y aquí paz y después gloria", ha recalcado el alcalde cedillero.

Del mismo modo, González Riscado ha apuntado que este asunto ha llegado al Defensor del Pueblo ya que el pasado verano un grupo de ciudadanos enviaron un escrito "reivindicando" este tema y trasladando a dicha institución esta situación que, a su juicio, es "extraña".

El primer edil ha señalado que le "consta" que el Defensor del Pueblo se ha puesto "en contacto con las diferentes administraciones que podían ser competentes en la materia" y ha pedido "algún tipo de solución" para "resolver esta injusta situación".

PROYECTO PRESENTADO EN EUROPA

Finalmente, González Riscado ha explicado que en la legislatura 2008-2011 la Diputación de Cáceres, entonces gobernada por el PSOE, pidió a través de los Fondos Interreg la construcción de un puente que "se autorizó".

Sin embargo, en las elecciones de 2011 la institución provincial pasó a estar regida por el PP y, según el alcalde, el entonces presidente de la Diputación cacereña tuvo "una falta de cultura política" porque "renunciar a esa inversión" fue "una falta de visión política", ha considerado.

A este respecto, González Riscado ha añadido que en 2015, tras las elecciones autonómicas, el PSOE volvió a gobernar en la Diputación de Cáceres y "vuelve a Europa" con este proyecto pero la Unión Europea "dijo que no" al "pedir otra vez lo mismo" que con anterioridad se había rechazado una vez aprobado.

"Ahora estamos buscando financiación, a ver si a través de los gobiernos centrales portugueses y español, más la Junta con alguna aportación de Diputación conseguimos salvar el escollo y a ver si de manera definitiva solucionamos este problema", ha concluido.

Europa Press Televisión también ha consultado a algunos vecinos de Cedillo sobre este asunto pero la mayoría han sido reticentes a pronunciarse sobre el tema; un cedillero ha rechazado la construcción del citado puente para evitar que les "invadan" porque entonces "no trabajaría nadie" en el pueblo mientras que otro lugareño ha considerado que les "vendría bien" en la localidad.