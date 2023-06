CEAR Canarias admite el impacto de la "geopolítica" aunque los solicitantes de asilo crecieron un 17% en 2022

El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, ha admitido este lunes el impacto que la "geopolítica" ha tenido en la ruta canaria, en el sistema de acogida de solicitantes de asilo, así como en las relaciones de España y Marruecos, si bien afirma que los solicitantes de asilo crecieron un 17 por ciento en el año 2022.

"En Canarias hemos notado el impacto de la geopolítica, no solo en la ruta canaria y en el sistema de acogida de solicitantes de asilo, también en las relaciones de España y Marruecos. Los convenios firmados por la Unión Europea con países como Senegal, Mauritania o Níger para el control migratorio han hecho que, a pesar de que no ha disminuido la situación de violación de derechos en el continente africano, se haya reducido la cifra de personas que llegan a Canarias", apostilló durante la rueda de prensa de presentación de los datos de asilo durante el año 2022.

De todos modos, agregó que a pesar de esto en Canarias se está produciendo un "aumento" de llegadas de personas en los meses de verano y otoño, sobre todo de personas de origen subsahariano, entre las que la presencia de mujeres es cada vez "mayor".

Así las personas que solicitaron asilo en Canarias en el año 2022 alcanzaron la cifra de 6.446, lo que supuso un aumentó del 17 por ciento en relación al año anterior. Actualmente el archipiélago es la quinta comunidad autónoma con "más solicitudes" de protección internacional, procediendo la mayoría de Venezuela, Colombia, Marruecos, Senegal, Mali y Costa de Marfil.

En el conjunto nacional, CEAR ha advertido de que los datos sobre protección internacional que se ofrecen desde los estamentos oficiales "no son reales", ya que en estos no se incluye que entre 70.000 y 80.000 refugiados no acceden al sistema esperando una cita para pedir protección en el país.

En este sentido, han denunciado que el tiempo medio de espera para formalizar este proceso, que por ley debe ser de entre 3 y 6 días, no baja de los seis meses.

En rueda de prensa, la directora general de la entidad, Estrella Galán, ha explicado las "luces y sombras" que ha protagonizado España en esta materia, acogiendo a los desplazados por la guerra en Ucrania o reasentando a los sirios afectados por el terremoto de Turquía "con agilidad sorprendente" y con un sistema de "calidad extraordinario".

Sin embargo protagoniza también tragedias en su frontera sur como el salto a la valla ocurrido el 24 de junio de 2022, en donde se contabilizaron unas 40 muertes de migrantes y 77 personas desaparecidas, "que siguen sin verdad, reparación y justicia", según ha denunciado Galán.

A su juicio, es necesario que alguien "asuma la responsabilidad" de este episodio ya que, según ha apuntado, esta situación es "algo inaceptable en un Estado de derecho y democrático" como España.

Galán ha criticado también que aunque la concesión de protección en el país haya aumentado tres puntos porcentuales en 2022, con respecto a 2021, hasta alcanzar el 16,4% de las solicitudes, este porcentaje es muy inferior a los que manejas con otros países del entorno de España. La media de reconocimiento en la UE en este sentido es de un 38,5%.

En este sentido, ha precisado que son 118.000 las personas que han solicitado asilo en el país el año pasado pero para la directora general de CEAR esta cifra debería ser superior, ya que no cuenta con las personas que no pueden acceder a la administración para pedir protección porque están a la espera de conseguir su cita. De este modo, esas 118.000 podrían alcanzar, según Galán, las 200.000.

PERSONAS "EN UN LIMBO"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La coordinadora del área jurídica de CEAR, Elena Muñoz, ha lamentado la situación de estos refugiados que, mientras esperan acceder a una cita en la Oficina de Asilo y Refugio quedan "en un limbo" en cuanto a derechos a servicios básicos y "expuestas" a ser "devueltas o expulsadas".

Muñoz ha señalado, en este sentido, el derecho a la información del solicitante desde el primer contacto con las autoridades del país. En este sentido, lamenta que en la frontera sur del país, en donde es posible solicitar asilo en frontera, no se haya contabilizado ninguna petición en la valla de Ceuta en 2022, mientras que en la de Melilla

Mientras, ha explicado que las peticiones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han "duplicado". La experta ha criticado, en este caso, que el Gobierno decidiera reabrir estos centros tras la pandemia, cuando se mantuvieron cerrados, y "no pasó nada".

Entre las carencias que tiene el país en esta materia, Muñoz también ha señalado la falta de desarrollo del reglamento de la ley de asilo para que exista un mecanismo sistemático y estable de detección de necesidades o de personas vulnerables y que "pueda existir una tramitación a adaptada" a cada situación.

UNIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL GOBIERNO

Con este escenario, CEAR ha elaborado un documento con 37 propestas que han hecho llegar a los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales del 23 de julio y en los que piden, entre otras cosas, una "unificación de competencias" en materia migratoria en el Gobierno, y que dependan de Presidencia para que esté "estrechamente coordinada" esta acogida y se haga "con calidad" en el acceso. "Creemos que se puede", ha señalado la directora general de la entidad, quien ha precisado que ya se hace de esta forma en otros países.

La ONG llama también a "transformar la narrativa de odio" que está aumentando en España y especialmente en un contexto de elecciones como el actual, aquella que usa "migrantes y refugiados para derribar al partido contrario". De hecho, Galán ha urgido a lograr "un pacto social y político por las migraciones y el asilo" y reconoce que la presidencia de España del Consejo de la UE en los próximos meses debe ser una oportunidad para sacar adelante el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Muñoz ha recordado que este texto deberá estar listo antes de mayo de 2024, cuando se termina la legislatura en Europa, y cree que los acuerdos alcanzados hasta ahora no garantizan un reparto equitativo de refugiados entre estados de la UE y no alivia la presión de los países fronterizos.

TESTIMONIOS

Durante la rueda de prensa han participado dos refugiados que han contado a los medios de comunicación su situación. Es el caso de José Miguel Lobo, un refugiado colombiano que participó, como miembro del Ministerio el Interior y ACNUR en la implementación proceso de paz entre el Gobierno de su país y las FARC y que acabó huyendo por las amenazas de muerte recibidas por ello.

También ha narrado su historia Alssadic Yusif, refugiado de Sudán en donde, según ha explicado, el conflicto bélico ha quitado todos los derechos a los ciudadanos del país que no pueden acceder a servicios básicos como la Sanidad o la Educación. Cuando protestas por ello, ha indicado Yusif, "nos tratan como terroristas".