La CEA ve "extraño e inconcebible" que suba el paro en Andalucía: "Estamos todos buscando personal en turismo"

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha considerado este lunes que es "extraño e inconcebible" que en la región haya subido el paro en junio en 6.345 personas --siendo además la única comunidad de España en la que se incrementa ese mes--, especialmente porque en el sector, ha asegurado, se está buscando personal para trabajar tanto cualificado como no cualificado, ya sea en litoral o interior.

"Estamos todos buscando personal para trabajar", ha subrayado Sánchez en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. Reaccionaba así a los datos de desempleo conocidos poco antes y que apuntaban a que en junio el número de parados ha aumentado en Andalucía en 6.345 personas, lo que implica un incremento del 0,84% que sitúa en 764.802 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo. Una tendencia a contracorriente de lo que sucedía en las restantes comunidades autónomas.

"No se puede entender", ha insistido Sánchez, dado que se busca personal, ha enfatizado, "en todos los departamentos de la industria turística", sobre todo de cara a la temporada alta del periodo estival. El responsable de Turismo de la CEA ha asegurado estar "sorprendido" y ha subrayado asimismo que el personal que se demanda en la actualidad es tanto cualificado como no cualificado, en hostelería, mantenimiento, jardinería o servicios de limpieza. "Y no lo encontramos", ha apuntado.

Ante la situación, Sánchez ha admitido que "algo estamos haciendo mal" y ha instado a ver con administraciones y sindicatos "cómo es posible que esté subiendo el paro en Andalucía", especialmente en un momento en que los indicadores turísticos se están recuperando hasta acercarse a niveles que no se anotaban desde 2019, último año antes de la aparición del coronavirus y por tanto considerado última referencia de un verano de normalidad. "Algo no cuadra", ha zanjado.

PERSPECTIVAS "ESTUPENDAS" DE OCUPACIÓN EN VERANO

Sánchez ha comentado además las previsiones del sector de cara al verano, que en lo referido a ocupación son "estupendas", si bien el último fin de semana, primero de la temporada estival, "no ha habido una ocupación como ha venido siendo casi plena desde mediados de mayo". Es otra cuestión que le "sorprende", si bien cuentan con que la tendencia se corrija en el próximo fin de semana.

El sector, ha dicho, está "recuperando las cifras de 2019" y tiene ya alrededor del 70-75% de las reservas para julio vendidas. "Apunta a que tendremos una temporada estupenda, como teníamos antes de pandemia", ha sostenido Sánchez. En esa recuperación está siendo clave el turista nacional, frente a "mercados que no acaban de coger el ritmo", como el alemán, el holandés o el británico, ha enumerado.

Asimismo, ha negado que los hoteles estén subiendo precios, sino que éstos se han "ajustado" debido a la inflación, que se sitúa en los dos dígitos. Al respecto, ha apuntado que quizá "habrá que ajustarlo (el precio)". "Pero somos conscientes de que hay que hacerlo prudentemente porque estamos en fechas principales de facturación", ha advertido.