CCOO y UGT piden mediación previa a huelga en la Ayuda a Domicilio de Ciudad Real, ante el nuevo bloqueo en negociación

Los sindicatos CCOO-Hábitat y UGT-FeSP han instado mediación previa a huelga en la Ayuda a Domicilio de Ciudad Real "ante el nuevo bloqueo patronal de la negociación del convenio colectivo del sector", pendiente desde el final de 2020. El jurado arbitral va a intentar citar a la comisión negociadora para el próximo lunes, 11 de abril.

En nota de prensa, los sindicatos han indicado que el convenio regula las condiciones laborales y salariales de unas 2.000 personas, casi todas mujeres, que trabajan en las empresas privadas que tienen subcontrata la gestión del servicio público de Ayuda a Domicilio en decenas de localidad de Ciudad Real, incluyendo la capital.

Las organizaciones sindicales presentaron a la patronal la plataforma reivindicativa en junio del año pasado, una vez que se constituyó la mesa de negociación del convenio cuando comenzaron a relajarse las medidas preventivas forzada por la pandemia.

"En la siguiente reunión, la patronal Fecir respondió que no estaba dispuesta a mejorar los salarios; aduciendo que con los precios congelados desde el año 2014 por parte de la JCCM, la parte empresarial no puede seguir asumiendo el deterioro de sus márgenes", han denunciado.

Dicho esto, han defendido que, tras reiterados llamamientos infructuosos a la patronal para que volviera a la mesa de negociación, los sindicatos convocaron una semana de paros parciales en el pasado mes de enero. La movilización de las trabajadoras y el anuncio de una nueva convocatoria de huelga sí logró al fin reanudar la negociación del convenio, "pero ahora ha vuelto a quedar empantanada ante la inflexibilidad de la posición patronal", han denunciado.

"Hemos hecho en los dos últimos meses hasta media docena de propuestas diferentes, con distintas vigencias y distintas fórmulas, todas enfocadas al mero objetivo de que las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio tengan garantizado al menos el SMI con la suma de su salario base y el plus de transporte", han defendido CCOO y UGT.

"Hemos aceptado la exigencia patronal de dejar en blanco el año 2021, ya vencido. Hemos aceptado su exigencia de no llevar a tablas los incrementos de 2022 y absorber esas subidas mediante un 'plus SMI', que ascendería a 51,37 euros/mes. Pero siguen planteando más y más exigencias: que no toquemos el salario base tampoco en 2023 ni 2024* La patronal vuelve a bloquear la posibilidad de un acuerdo", han señalado Antonio Sánchez-Carnerero, responsable de CCOO-Hábitat de Ciudad Real y Javier Román Maeso, secretario general FeSP-UGT Ciudad Real.

Por ello, han explicado que tras registrar este jueves la mediación previa a huelga, el jurado arbitral va a intentar citar a la comisión negociadora para el próximo lunes, 11 de abril. "Esperamos que la mediación arbitral fructifique. Si no, quince días después, para cumplir los plazos legales, iremos a la huelga. Si se confirma finalmente que el acto de mediación se celebra el lunes 11, la huelga comenzará el 26", han terminado indicando los sindicatos.