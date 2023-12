CCOO y UGT Baleares defienden que la oficina de igualdad no es un "chiringuito": "El PP tiene la misma política que Vox"

Los sindicatos UGT y CCOO Baleares han defendido este jueves que las oficinas de igualdad "no son un chiringuito" y que la eliminación de subvenciones a patronales y sindicatos es "un atentado contra los derechos constitucionales de los trabajadores".

Así lo han reivindicado la secretaria de Políticas Públicas y Salud Laboral de CCOO, Eva Cerdeiriña, y la vicesecretaria general y secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Xisca Garí, en declaraciones a los medios de comunicación frente al Parlament.

En este sentido, han lamentado la eliminación de dichas subvenciones, que desde los sindicatos consideran "una vulneración de todos los derechos de las personas trabajadoras", así como "un paso hacia atrás" en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad por parte del Govern.

Cerdeiriña ha asegurado que desde CCOO han perdido "mucha confianza y seguridad" en el PP, que en un principio sí había aceptado mantener las subvenciones. "Estamos empezando a entender que el PP acepta todas las enmiendas y al fin y al cabo tiene la misma política que Vox", ha reprochado.

Igualmente, han hecho referencia a que la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció que iba a elaborar un plan de conciliación y corresponsabilidad pero, "a la hora de la verdad, está tomando medidas en contra de ese supuesto plan".

"No nos extraña que venga de Vox, pero sí del Govern", ha manifestado Garí, quien ha reiterado que las oficinas de igualdad "no son un chiringuito" y que "no es lo mismo trabajar por la igualdad teniendo dos personas contratadas con estos 100.000 euros de la subvención, que hacerlo sin disponer de ellas".