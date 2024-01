CCOO y UGT Aragón piden personal y campañas de sensibilización para reducir los accidentes laborales graves y mortales

Los sindicatos CCOO y UGT en Aragón han reclamado más recursos humanos en la administración y las instituciones, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización para llegar a las empresas de menor tamaño, "que son el agujero negro de los accidentes", como medidas para reducir los siniestros laborales graves y mortales.

En una concentración convocada este lunes por ambas organizaciones sindicales en Zaragoza han manifestado su repulsa por el primer accidente laboral mortal ocurrido en Aragón en 2024, que tuvo lugar el pasado 4 de enero y se ha cobrado la vida de dos personas, a consecuencia de una colisión frontal entre dos camiones en la N-II, a la altura de Osera de Ebro, en la provincia de Zaragoza.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que los conductores profesionales tienen un riesgo de sufrir accidentes ocho veces superior al de la media de población trabajadora, además de que estos siniestros suelen ser más graves que los que implican a particulares.

"Aumenta el riesgo y el peligro de morir, porque las carreteras están saturadas de mercancías", ha señalado Clarimón, quien ha subrayado que en España "solo un 4 por ciento de mercancías se transportan por un medio más seguro, el ferrocarril", de manera que ha emplazado a empresas y administraciones a "aumentar las medidas para prevenir accidentes", algo que se solicita "con mucha insistencia" desde finales de 2023 y "esperemos que no sea clamar en el desierto".

En este punto, el secretario de Política Sindical Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha expresado que el sector del transporte acumula el 35 por ciento de los accidentes 'in itinere', por lo que también se requieren medidas e incluir los riesgos derivados del transporte de mercancías en los planes de prevención, junto a una formación específica.

"MALOS" DATOS EN 2023

Por otro lado, José de las Morenas ha anticipado que, a la espera de las cifras oficiales de siniestralidad laboral en 2023, los datos "van a ser malos no, lo siguiente, y seguramente los peores de la historia de Aragón desde que hay estadísticas". La última cifra publicada contempla el fallecimiento de 36 trabajadores en la comunidad autónoma, frente a los 24 del 2022.

En 2023, Luis Calrimón ha considerado que "han fallado las medidas preventivas" y las empresas están "descuidando" este aspecto, aduciendo que al menos seis personas se precipitaron desde tejados, trabajando sin anclajes, en definitiva, "accidentes absolutamente evitables".

"No es justo que nadie pierda la salud y mucho menos la vida donde va a ganársela", ha afirmado José de las Morenas, manifestando su "solidaridad y apoyo" a los familiares de los dos conductores que han perdido la vida en Aragón en esta primera semana de 2024.

ADMINISTRACIONES

Además, Clarimón ha recordado que está vigente la Estrategia de Seguridad y Salud laboral (2022-2027), así como una de ámbito estatal, en las que se recogen las diferentes actuaciones destinadas a reducir la siniestralidad y las enfermedades profesionales. Sin embargo, "hacen falta recursos humanos para que se cumplan".

En este sentido, el representante de CCOO ha apuntado que a pesar del incremento de inspectores de trabajo en la comunidad autónoma, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) tiene siete puestos vacantes por jubilaciones o salidas sin cubrir, además de la necesidad de reforzar la plantilla "desde hace tiempo".

"Sin ejército no se pueden ganar batallas, sin mimbres no se pueden hacer cestos, y hacen falta recursos humanos para hacer frente a la siniestralidad", tanto en Inspección de Trabajo, que depende del Gobierno de España como en el ISSLA, cuya gestión corresponde al Ejecutivo aragonés.

CONDICIONES EXTREMAS

Por otro lado, el representante sindical de UGT ha alertado de las "condiciones extremas" que se prevén en la comunidad autónoma en los próximos días. "El frío es una condición que puede poner en peligro, igual que el calor, y hay que adoptar las medidas técnicas y organizativas para evitar que los trabajadores más expuestos sufran debido a la falta de medios o de formación", ha apostillado.

Así, ha demandado "responsabilidad" a las administraciones, instituciones, empresas y empresarios para alcanzar el objetivo de cero accidentes, "aunque ya no se va a cumplir este año".

MANIFIESTO

Luis Clarimón (CCOO) y José de las Morenas (UGT) han leído un manifiesto en el transcurso de la concentración en el que han lamentado que cada accidente mortal "es un fracaso para esta sociedad que consideramos avanzada", porque "hablamos de vidas humanas, de familias rotas".

"La prevención no puede ser la hermana pobre, sino algo imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas seguras que queremos", han pronunciado, reivindicando "protección y cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "La prevención no puede seguir siendo víctima del crecimiento de la actividad", han añadido.

Igualmente, han abogado por aumentar el personal de los organismos autonómicos y estatales encargados de "informar, vigilar y sancionar a aquellos que no cumplen con la normativa, no cuidan a su gente y no se responsabilizan de la salud de sus trabajadores".

Por último, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de accidentes de trabajo.