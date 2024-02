CCOO y UGT Aragón piden a la Fiscalía que actúe "con el Código Penal en la mano" ante dos nuevas muertes en el trabajo

Los sindicatos CCOO y UGT Aragón han protestado este lunes ante la falta de medidas de prevención en el ámbito laboral, después de que este sábado se hayan producido dos nuevos accidentes mortales en empresas de la comunidad autónoma. Por ello, han pedido a la Fiscalía que actúe "con el Código Penal en la mano y con todo el peso de la ley para que los culpables paguen por ello".

Este año 2024 ya acumula cuatro accidentes laborales mortales. Los dos primeros se produjeron el 4 de enero, cuando fallecieron los dos conductores implicados en una colisión en la N-II, a la altura de Osera de Ebro.

Por otro lado, este sábado, un hombre de 49 años cayó desde una altura de 14 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en una cubierta de la empresa Prenavisa, en La Puebla de Híjar, aunque formaba parte de la plantilla de Montajes Miro.

El otro caso corresponde a un empleado de Rivasam, del Grupo Jorge, en Zuera, que llevaba más de una semana en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a consecuencia de las heridas sufridas al caerle palés encima.

Los representantes sindicales han reclamado este lunes, en una concentración en el Monumento a la Constitución, en Zaragoza, un plan de choque con medidas para evitar los accidentes laborales y muertes en el trabajo, puesto que los dos últimos siniestros "son evitables". También se ha guardado un minuto de silencio por los dos fallecidos y se ha leído un manifiesto.

El secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha considerado "una falta evidente de medidas de coordinación" de las actividades empresariales, del marco de la subcontratación, el hecho de que en el siglo XXI un trabajador se precipite desde 14 metros, sin elementos de sujeción ni medidas de protección individuales ni colectivas y muera.

La de este sábado es la tercera muerte en la empresa Prenavisa, radicada en La Puebla de Híjar, en los últimos años, en 2018, 2023 y la de este 2024. "Deja mucho que decir y la gente se va a ganar la vida al centro de trabajo, no a matarse", ha reivindicado.

Estos sucesos --ha comentado-- representan un problema de ámbito social, pero detrás "hay responsables con nombres y apellidos". En este sentido, el representante sindical de UGT ha asegurado que se llevará a las empresas "donde sea necesario" para que apliquen medidas de prevención y protección, ya que la ausencia de las mismas "se paga con muertes". "No queremos empresarios en la cárcel, pero tampoco trabajadores en el cementerio", ha añadido.

FALLO EN LAS MEDIDAS

El responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha estimado que, "claramente", fallan las medidas de seguridad en las empresas, puesto que, en referencia a los dos últimos casos, "la carga de palés tenía que estar bien sujeta y el trabajador en el tejado, anclado a una línea de vida o algún tipo de mecanismo de sujeción", ha afirmado.

Asimismo, ha exigido investigar a empresas con alta tasa de siniestralidad, como el caso de Prenavisa. "Tiene que actuar la Inspección de Trabajo y si se considera que hay responsabilidad empresarial en las muertes, que actúe la Fiscalía con el Código Penal en la mano".

El Gobierno de Aragón tiene que dotar de recursos al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) e impulsar sus programas para "ponerle las pilas" a las empresas en el cumplimiento de la ley de prevención, especialmente en las pequeñas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Acerca de las víctimas mortales en accidentes laborales, Clarimón ha explicado que se da un "baile de datos", dado que el ISSLA notifica un total de 34 casos en el año 2023; mientras que las organizaciones sindicales estiman que esta cifra es más elevada.

Ha adelantado que se está analizando el ejercicio completo, incluyendo muertes por infarto que no se tienen en cuenta por parte de las mutuas o situaciones en las que la empresa no es aragonesa, pero el accidente sí que se ha producido en la comunidad autónoma y por tanto, la falta de medidas de seguridad compete a la región.

REDUCIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL

Con respecto a posibles iniciativas que permitan rebajar la tasa de siniestralidad laboral en 2024 en comparación con el año anterior, Luis Clarimón ha abogado por "seguir insistiendo" en que hay que llegar a las empresas de pequeño tamaño, que intervenga Fiscalía y potenciar el ISSLA.

Inspección de Trabajo "ha mejorado en los últimos meses", según el representante sindical de CCOO, pero debe impulsar las campañas. En la actualidad, ha detallado, el ratio es de un inspector o subinspector por cada 7.200 afiliados a la Seguridad Social en Aragón.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se remonta a 1995, es "buena", pero hay que cumplirla, aduciendo que hay sectores que no se han enterado de que existe, "no evalúan adecuadamente los riesgos, no toman las medidas preventivas y de seguridad y no obligan a que se cumplan esas medidas dentro de la empresa".

En este punto, ha insistido en que el mayor problema se produce en las empresas de pequeño y muy pequeño tamaño, donde, según la legislación, el empresario es el encargado de las medidas de prevención, dispensándolas de la obligación de contar con un técnico y tampoco hay representación sindical.

"SALIR A LA CALLE, HABLAR Y RECLAMAR"

En el manifiesto al que se ha dado lectura durante la concentración, CCOO y UGT han subrayado su "indignación y repulsa" ante los dos accidentes laborales mortales de este fin de semana. "Es nuestra obligación salir a la calle, hablar y reclamar: ¡Basta ya! Ni una muerte más en el trabajo", han pronunciado.

"La normativa en prevención de riesgos laborales es clara y firme, los empresarios tienen que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras a su servicio", han precisado, agregando que en la mayoría de los casos de accidentes mortales en el puesto de trabajo, el fallo está en la evaluación de los riesgos, las medidas preventivas y la seguridad.

"¡Cumplan la ley, cumplan la ley, cumplan la ley!", han exigido los sindicatos, argumentando que una sola muerte en el trabajo es "un drama".