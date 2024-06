CCOO reclama medidas para paliar el paro senior en CyL, el 30% del total, y lamenta la inacción de la Junta

CCOO ha reclamado medidas para paliar el paro senior, mayores de 50 años, al recordar que supone el 30 por ciento del total, al tiempo que ha pedido una "intervención urgente" en el mercado laboral de Castilla y León sin "un plan de empleo" definido.

Así lo ha señalado la secretaria de Empleo y Migraciones del sindicato en la Comunidad, Nieves Granados, durante el análisis que ha hecho sobre el comportamiento del mercado laboral en 2023.

En resumen, para Granados mientras en España las medidas del Gobierno han permitido una "dinamización del consumo" a través de la "reforma laboral, las medidas de protección al trabajador, los incrementos del SMI y de las pensiones", en Castilla y León no hay un plan de empleo definido desde "2021", señalando, al respecto, a la llegada de la "ultra derecha de Vox" a la Junta.

Durante su intervención ha incidido en que en Castilla y León el problema es "estructural" para detenerse en varios aspectos entre los que ha destacado el problema con el paro senior y la situación laboral de los migrantes.

Sobre el primero, ha pedido introducir medidas para acabar con una tasa de parados que supone el 30 por ciento. "No se puede permitir que ya se les condene a la inactividad o a ser personas subsidiadas, porque además con 50 años hay por delante prácticamente 18 años de vida laboral, que no es ninguna broma. Esto no lo soporta ni el sistema de subsidios ni la dignidad de las personas", ha señalado.

En cuanto a los migrantes, ha recordado que Castilla y León necesita mano de obra y que la despoblación provoca que ésta tenga que llegar desde fuera. "Pero si se les señala como criminales, lo que van a provocar va a ser rechazo", ha afeado para señalar a Vox por prescindir de un servicio de "información" como el CITE para el colectivo al entender "que no era necesario".

REDUCCIÓN DE JORNADA

Sobre las negociaciones entre gobierno, sindicatos y patronal para la reducción de la jornada laboral, Granados ha lamentado la "resistencia" que está ofreciendo la "parte empresarial" al querer, en sus palabras, "compensar esas horas con extraordinarias". "La intención no es esa, la intención es reducir la carga laboral para ganar calidad de vida", ha señalado para mostrarse "optimista" de cara a que salga adelante esta medida.