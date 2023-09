CCOO presentó este verano medio centenar de denuncias contra empresas por no proteger a sus empleados del calor

El sindicato CCOO de Córdoba ha interpuesto ante la Inspección de Trabajo durante el presente verano "medio centenar de denuncias" contra empresas de la capital cordobesa y de la provincia por no proteger a sus empleados frente al calor, es decir, por "incumplir la normativa" de aplicación sobre prevención de riesgos laborales.

Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, quien ha precisado que, por sectores, esas 50 denuncias se reparten, principalmente, entre el sector de la construcción, con una decena, mientras que cerca de 20 se han presentado contra empresas de la hostelería y el comercio, y una quincena contra empresas del sector del metal.

En realidad, según ha señalado Martín, "ha habido más situaciones en las que se estaba incumpliendo la normativa, pero se habló con las empresas en cuestión y se solventaron las situaciones" anómalas detectadas por el sindicato, que también presentó "una denuncia por el calor" excesivo que se registraba "en las zonas comunes" de un gran centro comercial de Córdoba capital.

Sin embargo, según ha lamentado el responsable sindical, la Inspección de Trabajo no la aceptó, al entender que "las zonas comunes no es lugar de trabajo, pero CCOO opina que sí lo es, puesto que hay personas que desarrollan su trabajo ahí, como limpiadoras, personal de seguridad y otros puestos" y, aún así, "la Inspección de Trabajo determinó que no, y no ha actuado".

A esto hay que sumar que "hay situaciones que son difíciles de denunciar, porque la propia norma no explicita ciertas circunstancias. Por ejemplo, un repartidor se supone que, si tiene aire acondicionado y lleva agua fresca en la furgoneta, entonces tiene las condiciones adecuadas para trabajar, aunque haya aviso por altas temperaturas".

Lo cierto, según ha argumentado Aurelio Martín, es que "ese trabajador, cuando se ponga a descargar uno o varios paquetes y tenga que entregarlos puede estar expuesto a altas temperaturas, pero claro, es difícil demostrar" que le puede dar "un golpe de calor" por ello, o bien "que está en riesgo por el ritmo de trabajo o por la actividad física intensa, porque al final es un repartidor y la furgoneta tiene aire acondicionado".

En cualquier caso, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba ha dejado claro que su sindicato seguirá velando por la seguridad y la salud de los trabajadores en cualquier época del año, pero especialmente en verano en lo referido a las consecuencias del calor, lo que ha determinado que haya presentado las referidas 50 denuncias este verano, dos de ellas el pasado junio y resto entre los pasados meses de julio y agosto.