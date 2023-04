CCOO pide trabajar en la "cultura de la prevención" para hacer frente a consecuencias del calor con control de horarios

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha pedido este viernes trabajar en la "cultura de la prevención" de las empresas para hacer frente a las consecuencias del color con control de horarios y regulación de los tiempos de trabajo de cara a garantizar la seguridad de los trabajadores.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del sindicato, donde ha presentado una campaña para reclamar medidas preventivas frente las altas temperaturas. "Es imprescindible que las administraciones tomen conciencia de la situación tan grave en la que nos estamos encontrando y que se adopten las medidas preventivas que se tienen que adoptar", ha afirmado López.

Se trata de una campaña que presentan todos los años para tomar las medidas preventivas para hacer frente al calor, pero ha reclamado que la Administración actúe y tenga "ese papel de control sobre las empresas", que pueden incumplir la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

"Si no generamos la cultura de la prevención, nos seguiremos encontramos lamentablemente con accidentes", ha alertado la secretaria general madrileña, quien ha afirmado que los accidentes se provocan en algunas ocasiones por una "mala praxis laboral" y no contar con los mecanismos suficientes de control.

"Tienes que tener todos los mecanismos para que ir al trabajo sea seguro y te posibilite lógicamente poder seguir pues haciendo tu vida y que no tengas que morir porque no haya habido esa prevención, porque no haya habido esa formación y esa información", ha indicado.

En esta línea, el secretario general CC.OO. Hábitat Madrid, Pedro Garijo, ha trasladado que los problemas derivados de la exposición al calor dentro de la jornada laboral son una de sus máximas preocupaciones y ha subrayado la afectación que tiene en sectores como la seguridad, jardinería, construcción, mantenimiento de carreteras o limpieza.

"Este año queremos evitar con la máxima antelación posible que vuelva a ocurrir lo mismo que el año pasado", ha indicado el portavoz. A ello, ha añadido que se deben poner las medidas necesarias como la modificación de los turnos, refrescarse, intentar trabajar a la sombra y poder cambiar los tejidos de las ropas de trabajo. Además, ha informado de que se están negociando protolos de calor con algunas patronales.