CCOO pide la reunión urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo sobre la enseñanza concertada

CCOO ha emitido este jueves una nota de prensa en la que solicita la reunión urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo para la mejora de la calidad educativa de la enseñanza y el mantenimiento del empleo en la enseñanza concertada.

"El actual Acuerdo, aparte de no contener disposiciones que realmente sirvan para mantener el empleo en el caso de cierre de unidades, no deja de ser una declaración de intenciones ya que, a pesar de haber sido ratificado por las organizaciones patronales, los propios centros no lo tienen en cuenta en el caso de pérdida de aulas y realizan los despidos sin cumplir con los criterios establecidos en el citado Acuerdo", han explicado desde CCOO.

La organización argumenta que así se estableció en una sentencia desfavorable para la persona trabajadora de un centro concertado que fue despedida "sin ni siquiera darle la posibilidad de incorporarse al censo de profesorado para la recolocación, y sin tener en cuenta la antigüedad en el centro". La jueza habría argumentado que el acuerdo de recolocación es un acuerdo entre partes, pero no materia de derecho laboral y no lo valoró a la hora de dictar sentencia.

"Es decir, el personal docente de los centros concertados queda a merced de lo que determinen los centros a la hora de reestructurar sus plantillas por la pérdida de unidades", alertan desde CCOO.

El sindicato exige a las organizaciones patronales que insten a los centros que tienen adscritos para que cumplan con los acuerdos firmados y 'que no "vayan por libre".

CCOO considera que toda la fuerza sindical debe ponerse al servicio del mantenimiento del empleo en el sector y en la negociación de nuevas medidas que sean asumidas por las patronales.

"Deben dejarse para un mejor momento otras reivindicaciones como la homologación retributiva, no es más que una puesta en escena que no va a tener ningún resultado a corto plazo", advierten.