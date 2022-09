CCOO pide a Inspección inmovilizar los vehículos de limpieza de Santa Margalida por su estado "absolutamente lamentable"

CCOO del Hàbitat de Baleares ha pedido a la Inspección de Trabajo que inmovilice los vehículos de limpieza viaria de Santa Margalida y Ca'n Picafort por su estado "absolutamente lamentable".

En un comunicado, la organización sindical ha defendido que los vehículos de la adjudicataria, Audeca, "no se encuentran en unas mínimas condiciones para circular y ser utilizados" en tareas de limpieza, con riesgo de accidente para los trabajadores, peatones y otros vehículos.

El sindicato ha aconsejado a los trabajadores que se nieguen "rotundamente" a conducir estos vehículos para "evitar accidentes y preservar su propia integridad física".

Entre las deficiencias que aquejan al parque móvil, según CCOO, se encuentran "averías de toda índole, desde pérdidas de aceite y otros líquidos, aires acondicionados que no funcionan, luces que no encienden, deficiencias mecánicas, carrocerías que parecen sacadas de un desguace, problemas con los frenos, etc".

CCOO denuncia además que su delegado ha alertado reiteradamente de estas deficiencias pero la empresa ha "hecho oídos sordos a todas las quejas y denuncias".

Desde el sindicato han avisado de que, si la Inspección de Trabajo no atiende su petición, adoptarán las medidas que estimen "necesarias" contra la empresa; entre ellas, una posible huelga o incluso una denuncia en los tribunales, ya que consideran que la situación podría suponer en "un delito contra la seguridad del tráfico".