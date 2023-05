CCOO pedirá a Fiscalía, inspección y administraciones reforzar actuaciones ante la "preocupante" siniestralidad en C-LM

Asegura que la región "no ha roto la media" y que en el primer trimestre de este año registra ya 9.000 accidentes laborales, nueve de ellos mortales

El sindicato CCOO va a requerir a la Fiscalía, la Inspección de trabajo y las administraciones que refuercen sus actuaciones ante los "preocupantes" datos de siniestralidad laboral que se están produciendo en Castilla-La Mancha.

Así lo han señalado el secretario regional del CCOO, Paco de la Rosa, y la secretaria regional de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral del sindicato, Raquel Payo, en una rueda de prensa en la han detallado las actuaciones urgentes a llevar a cabo en esta materia.

El secretario regional de CCOO ha apuntado que hay instrumentos para luchar contra los accidentes de trabajo, pero que los datos demuestran que es necesario reforzarlos. Así, ha concretado que el sindicato ya ha solicitado para el próximo 2 de junio una reunión a la Fiscalía regional para tratar este asunto.

La experiencia del sindicato, según De la Rosa, indica que un accidente mortal se investiga abriéndose diligencias pero termina "en nada o poco" y, ha añadido, el empresario que incumple "de manera gravosa" para el trabajador en materia de prevención y "con mala praxis", debería tener "consecuencias mayores" desde el punto de vista jurídico-penal.

QUE LOS EMPRESARIOS DEMOCRATICEN SUS EMPRESAS

"Queremos que los empresarios democraticen sus empresas y con el estricto cumplimiento de la ley hagan que no haya accidentes", ha manifestado, para agregar que en este particular la Fiscalía tiene que "poner la carne en asador" para que las empresas que incumplen tengan la pena que les corresponde.

En cuanto a la Inspección de Trabajo, el sindicalista ha lamentado que no disponga de recursos humanos suficientes como para abordar las cuestiones que le atañen, por lo que CCOO ha reclamado que el número de empleados sea el suficiente como para que puedan visitar todas aquellas empresas donde se sospecha que hay un riesgo grave de que se produzca un accidente laboral.

Por último, CCOO ha solicitado reforzar el diálogo social con la creación de un instituto regional de Seguridad y Salud Laboral, que lleve a cabo labores de prevención y que haga que se cumpla la ley en los puestos de trabajo, puesto que Castilla-La Mancha es de las pocas regiones que no cuenta con este organismo.

En este punto, De la Rosa ha hecho un llamamiento a todos los candidatos a presidir las Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que aborden este particular ante las "absolutamente insoportables" cifras de siniestralidad que en hay en la Comunidad Autónoma, segunda con el mayor número de accidentes y con la provincia de Guadalajara a la cabeza.

C-LM "NO HA ROTO" LA MEDIA

"No es suficiente con los que hacemos, no podemos sentirnos satisfechos porque hoy por hoy, con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, seguimos teniendo 31.000 accidentes al año y 37 fallecidos en 2022. No hemos roto la media porque tenemos en el primer trimestre 9.000 accidentes y hemos sufrido nueve accidentes mortales", ha detallado De la Rosa.

De su lado, la secretaria regional de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral del sindicato ha indicado que el cumplimento de la Ley de Riesgos Laborales "es fundamental" y que debe dejar de ser de aplicación "meramente formal" y que sea "real" con medidas preventivas.

"No podemos consentir que esa documentación preventiva sea un trámite para evitar esas inspecciones de trabajo, que tienen como consecuencia una sanción si esa documentación no existe. Es necesario que la gestión preventiva sea adecuada y realmente aplicada en la empresa", ha argumentado.

En este punto se ha referido al Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva, que ha dicho que pretende situar esas medidas que contempla la ley en el marco de la negociación colectiva. "Es fundamental que tengamos convenios que recojan fielmente las propuestas necesarias para salir de esa situación de siniestralidad laboral", ha zanjado.