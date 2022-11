CCOO no negocia ampliar periodo de cálculo de pensiones sin consenso político

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO), Unai Sordo, ha advertido que su sindicato "no está por la labor" de negociar la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones si no existe antes un consenso político "suficiente".

"No la vamos ni a negociar si no hay previamente un consenso político sobre lo que se quiere hacer", ha sostenido Sordo en Pontevedra, añadiendo que en este momento no hay una mayoría suficiente para que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados.

Tras reiterar que CCOO "no comparte" que esta medida sea necesaria porque "tendría un efecto económico neutro" para las arcas de la Seguridad Social, el dirigente sindical ha recordado que esta "ni siquiera" es una recomendación incluida en el Pacto de Toledo.

Sordo ha afirmado que si esta reforma "no ahorra costes a la Seguridad Social no será tan inexcusable", por lo que su sindicato no se sentará con el Gobierno a negociarla.

El líder de Comisiones Obreras ha asegurado que "no es cierto" que su sindicato vincule la prórroga del contrato de relevo con su conformidad a esta medida, propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esas son, según ha añadido, "interpretaciones que buscan enturbiar la negociación" de otras medidas "netamente positivas" para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social.

Entre ellas, Unai Sordo considera que "es más que posible" llegar a acuerdos en materia de pensiones mínimas, el "destope" de las bases máximas, la prórroga del mecanismo de equidad intergeneracional o en medidas que corrijan los sesgos de género en el acceso a las pensiones.

"Tenemos toda la flexibilidad del mundo para negociar todo esto porque no somos rígidos en ese terreno", ha subrayado.

Pero con respecto a la base reguladora, ha reiterado Sordo, la postura de CCOO "ha sido siempre la misma" y es la de no negociar ninguna medida "que no venga avalada por el consenso político suficiente". EFE

