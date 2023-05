CCOO inicia movilizaciones en Construcción de Bizkaia para exigir aumento salarial acorde al IPC y no descarta la huelga

Los trabajadores han realizado una concentración y una manifestación en Bilbao, apoyados por Unai Sordo

CCOO ha iniciado este viernes movilizaciones en el sector de la Construcción de Bizkaia para reclamar a la patronal que negocie incrementos salariales para 2023 y 2024 acordes a la subida del IPC y ha advertido de que, en caso contrario, las protestas continuarán y no descarta la convocatoria de huelga.

La protesta de este viernes ha comenzado con una concentración ante el Palacio Foral en Bilbao bajo el lema 'Convenio Construcción Bizkaia. Salario o conflicto', a la que ha seguido una manifestación por la Gran Vía hasta el Sagrado Corazón frente la sede de la patronal ASCOBI. A ambas se han sumado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García.

Según ha explicado el secretario general de CCOO del Hábitat de Euskadi, Txema Herrero, el sindicato ha decidido comenzar movilizaciones en el sector de la Construcción de Bizkaia para manifestar "el enfado" de sus trabajadores ante "la postura de la patronal de no querer incrementar los salarios en el IPC".

El representante sindical ha advertido de que "sin los trabajadores, no hay obras", pero son "los grandes olvidados en todas las obras de construcción de Bizkaia, desde el peón al encargado y desde la administrativa al jefe de obra".

Herrero ha destacado que el sector de la Construcción en Bizkaia representa el 10% del PIB y "movió 1.147 millones de euros el año pasado en licitaciones públicas", unos datos con los que "no es entendible que no se pueda subir el incremento salarial del IPC para que no haya pérdida de poder adquisitivo" para los trabajadores del sector.

ACUERDO LO ANTES POSIBLE

El responsable sindical ha esperado que se pueda "llegar a un acuerdo lo antes posible", pero, si no es así, ha anunciado que se convocarán más movilizaciones y no se descarta que "incluso se acabe parando obras y convocando huelgas" en el sector. El próximo lunes, ha explicado, CCOO se reunirá con el resto de organizaciones sindicales, un encuentro tras el que prevé puedan "salir más convocatorias de movilizaciones".

El convenio vizcaíno de Construcción tiene vigencia entre 2021 y 2024 y, según ha apuntado Herrero, está "actualizado perfectamente al año pasado" si bien está pendiente el incremento salarial para este año y para 2024.

Según ha lamentado, desde la patronal, "con los incrementos de materiales, no quieren asumir este año el incremento del 5,7 del IPC" en los salarios de los trabajadores.

La última reunión entre los representantes de los trabajadores y la patronal se produjo el 30 de enero y, según ha explicado Herrero, en ella "manifestó que se reuniría con el resto de empresas asociadas, pero ya anticipó que no veía asumible el IPC", por lo que desde la representación sindical "se les instó a que fueran ellos los que convocaran cuando tuvieran una nueva oferta".

Aunque esa convocatoria no se ha producido, el responsable de CCOO en este sector ha esperado que la movilización de este viernes sirva para que se convoque una reunión y, según ha indicado, "hablemos y negociemos".

Tras recordar los "grandes proyectos" previstos en el sector como la cubrición de La Avanzada, el soterramiento de la estación de Abando y las líneas 4 y 5 del Metro, ha insistido en que "hay que poner en valor a los trabajadores del sector y que el incremento salarial sea acorde al IPC".

En función de los datos que ha aportado, actualmente el sector de Construcción en Bizkaia cuenta con unos 32.000 trabajadores, de los que aproximadamente 20.000 son asalariados y 10.000 autónomos o "falsos autónomos".