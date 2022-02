CCOO emplaza a Bienestar Social a "modificar el alza de precios" en la Orden de Concierto Social de mayores

CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla-La Mancha han emplazado a la Consejera de Bienestar Social a modificar al alza los precios de plazas concertadas de la Orden por la que se convoca el Concierto Social para el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y plazas en centros de día para personas mayores en Castilla-La Mancha durante el periodo 2022-2025.

"Nos ponemos como siempre a su disposición para explicarle el impacto que va a suponer el incremento salarial derivado de la aplicación del Convenio Estatal de la Dependencia a todos los centros de nuestra región, incremento, por otro lado, más que merecido para los 15.000 profesionales del sector que siguen dando la cara en la situación laboral más dura que han tenido que afrontar en su vida", ha advertidola secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CLM, Chelo Cuadra.

Tal y como recuerda el sindicato en nota de prensa, el pasado 31 de enero finalizó el plazo de información pública de la Orden por la que se convoca el Concierto Social , por la que se establece las normas para la ocupación de 5.380 plazas residenciales, 84.863 plazas de estancias temporales y 488 plazas de centros de día, a la que también CCOO ha presentado alegaciones.

"Ni una coma han movido de los precios por plaza que de forma unilateral han establecido, a pesar de la total oposición de todas las partes implicadas, empresas, sindicatos, familiares y residentes. Una subida mínima (de entre 27 céntimos y 2,69 euros/plaza) muy alejada de los precios de otras comunidades autónomas que han destinado la oportunidad que le dan los fondos europeos para aumentar la dotación presupuestaria de los recursos para personas mayores. Poca sensibilidad ha demostrado la Consejería de Bienestar Social ante las demandas más que justificadas de un sector que lleva más de una década pidiendo auxilio".

El nuevo texto, a juicio de CCOO, "no garantiza el adecuado sostenimiento del servicio ni los costes salariales vigentes en el convenio colectivo estatal de la dependencia, que para este año debe aumentar los salarios como mínimo según el IPC del 2021, es decir, un 6,5% desde el 1 de enero del año en curso". "La Orden debería haberse trabajado dentro de un ámbito de negociación con los agentes sociales, algo que no ha sucedido, porque el hecho de existir espacios en los que se da cuenta de lo que se está haciendo no es un diálogo social y no es una negociación", critica Cuadra.

"TOTAL RECHAZO"

CCOO ha manifestado su total rechazo a las normativas aprobadas por el Gobierno regional que van a regir el concierto social de los recursos para personas mayores, pues "no ha existido una verdadera negociación con las partes implicadas".

"Ni empresas, ni sindicatos, ni familias, ni residentes están de acuerdo con la nueva normativa que fija entre otras cuestiones las ratios de personal o el precio de las plazas concertadas. Y la falta de conocimiento del convenio colectivo de aplicación en el sector, así como la falta de sensibilidad ante la situación del mismo, han llevado a este gobierno a la aprobación de una normativa que solo va a traer más precariedad, en tanto que no garantiza ni calidad de empleo ni calidad del servicio".

El pasado 24 de enero se publicó en el DOCM el decreto 2/2022 'sobre condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha', que establece, entre otras obligaciones, el número de profesionales mínimos con los que debe contar el centro.

"Han sido muchas las ocasiones en las que CCOO ha expresado la necesidad de aumentar considerablemente la dotación de personal para atender a las personas mayores como única fórmula de garantizar la calidad, no solo en el empleo, también en el servicio. Cuando pensábamos que por fin se iban a tener en cuenta, el Gobierno nos sorprende con una normativa de ratios que ni de lejos va a contribuir a superar la situación de precariedad que el sector viene arrastrando, ya que solo aumenta el número de Gerocultoras y deja prácticamente igual al resto de profesionales", denuncia Cuadra.

Cuadra critica que, "haciendo gala de su total desconocimiento del convenio de aplicación, estipula jornadas de 40 horas semanales para el establecimiento de ratios de determinadas categorías cuando la jornada máxima semanal vigente en el convenio tiene un promedio de 37,5 horas máximas, siendo la jornada anual de 1.792 horas efectivas de trabajo"

"En cuanto a la novedad de establecer la figura de profesionales localizables en los turnos de noche, demuestra también su profundo desconocimiento del convenio colectivo, que en lugar de suponer un ahorro del coste salarial que era su objetivo, va a suponer un incremento importante por aplicación de lo establecido en el convenio sobre disponibilidad de personal", cuestiona la responsable regional de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios.

"Muchas han sido las alegaciones presentadas por distintas entidades vinculadas al sector al decreto de condiciones básicas; y muy escasas las que se han tenido en cuenta. Mucho nos tememos que con la Orden de Concierto Social va a suceder exactamente lo mismo, la Consejería va a hacer oídos sordos y abocarán a las empresas a renunciar a la gestión de determinados centros sobre todo los más pequeños o a realizar descuelgues salariales ante la falta de financiación de nuestro gobierno regional", augura la representante sindical.