CCOO denuncia a Prisiones por no proteger a sus empleados de las agresiones

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado hoy ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra Instituciones Penitenciarias por "incumplimiento muy grave" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al entender que deja sin protección a los trabajadores de las prisiones ante las agresiones.

En un comunicado, CCOO denuncia que el 90 % de las agresiones físicas que se producen en la Administración Central española se dan en las cárceles, y que estas han aumentado algo más de un 76% en la última década. Ni la disminución de empleados ni la de presos ha supuesto "mejoras" para el personal penitenciario, aseguran.

"Las agresiones crecen y están descontroladas en las prisiones españolas porque la política de prevención de los sucesivos gobiernos ha estado orientada a ocultarlas y a no asumir sus responsabilidades", precisa el comunicado.

Según el sindicato, la Administración Penitenciaria, que depende del Ministerio de Interior, tiene una "obsesión negacionista" con respecto a la problemática de las agresiones y los accidentes laborales en las cárceles -que han aumentado casi un 43 % en la última década-.

Como consecuencia, explican, las causas que producen las agresiones no están bien evaluadas, no existen actuaciones para resolverlas, no hay protección preventiva para el personal, y no se cuenta con ningún apoyo a los centenares de víctimas que hay cada año.

Entre estas causas se encuentran, según algunos estudios elaborados por CCOO, las patologías psiquiátricas de los internos, que provocan el 60 % de las agresiones, o el déficit permanente de personal -el sindicato denuncia que existen más de 3.500 vacantes presupuestadas sin cubrir-.

En el comunicado, CCOO ha destacado también la "indefensión" con la que tiene que trabajar el personal penitenciario, "con graves riesgos de su salud e integridad personal", lo que genera "un grave problema de salud pública".

Por todo esto, ha presentado una denuncia ante la Inspección Central del Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por incumplir la Ley de Prevención y los Acuerdos internacionales suscritos por España sobre la protección de los trabajadores penitenciarios así como la negligencia en su deber de protegerlos.

"El actual estado de violencia contra el personal penitenciario impide garantizar esas funciones constitucionales y deja imposible el mandato legal de proteger y garantizar la integridad de las personas recluidas en las prisiones", concluye CC.OO.