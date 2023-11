CCOO critica que Gobierno andaluz "se haga fotos en hospitales con máquinas nuevas que son deficitarios en plantilla"

CCOO ha asegurado que es "surrealista" que el Gobierno andaluz "se haga fotos en hospitales con máquinas nuevas que son deficitarios en plantillas". El sindicato ha mantenido un encuentro con los trabajadores y trabajadoras del Hospital Carlos Haya de Málaga para abordar la situación que está viviendo la sanidad pública andaluza.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; su homólogo en Málaga, Fernando Cubillo; el secretario general de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía José-Pelayo Galindo; y su homólogo en Málaga, Juan Carlos Navas, han coincidido en advertir el "deterioro que está sufriendo la sanidad pública ante la política privatizadora que está llevando a cabo el Gobierno andaluz a través de externalizaciones y derivaciones a la sanidad privada".

"Es una barbaridad lo que está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía con este servicio público esencial, con sus trabajadores y trabajadoras y con los pacientes en general", han añadido.

Nuria López ha explicado que "es surrealista que el Gobierno andaluz se haga foto en hospitales con máquinas nuevas que son deficitarios en plantillas. Hay que escuchar a los pacientes que están siendo víctimas del deterioro paulatino que se está haciendo en Andalucía con la sanidad pública y a los trabajadores y trabajadoras que son quienes sustentan los recortes a los que se está sometiendo al sistema sanitario público".

En ese sentido, la dirigente sindical ha explicado que "en el presupuesto para 2024 no encontramos ese incremento de la partida para sanidad de la que tanto presume el Gobierno andaluz. Es verdad que hay un aumento en porcentaje numérico pero cuando se mira en profundidad, vemos que se mantienen las derivaciones y externalizaciones a la sanidad privada y nos sorprende que los acuerdos firmados con CCOO, tanto el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía como el de Atención Primaria, no aparezcan reflejados en los presupuestos, por lo que no sabemos a qué está jugando el Gobierno andaluz".

López Marín ha sido muy crítica con el Ejecutivo de Juanma Moreno, del que ha dicho que "está muy preocupado por lo que pasa en España, pero poco interesado por lo que ocurre en Andalucía y de cuáles son las consecuencias nefastas de su gestión".

"El presidente de la Junta de Andalucía sale sin ningún tipo de rigor a tirar por tierra un futuro acuerdo entre el Partido Socialista y ERC y no analiza realmente el impacto que va a tener esa condonación parcial de la deuda en Andalucía cuando esos recursos que se nos pueden condonar podrían destinarse a reforzar los servicios públicos y el sistema de dependencia. A lo mejor lo que quiere Moreno Bonilla es condonarle la deuda al empresariado y a los ricos de Andalucía con su rebaja de impuestos y deteriorar los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, por lo que le pedimos que se lo haga mirar y deje de estar tan preocupado en contrarrestar el discurso de Pedro Sánchez", ha apostillado la dirigente.

El secretario general de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo, ha lamentado que "cuando se anuncia el mayor presupuesto de la sanidad de la historia es cuanto más descontento hay entre los trabajadores la trabajadora y peores están las listas de espera". "La conclusión es que siempre hay poco dinero para la sanidad pero, sobre todo, que hay una mala gestión por parte del Gobierno andaluz, que está derivando más de 800 millones para la sanidad privada que no estaban presupuestados, mientras anuncia que las consultas se cierran por la tarde prácticamente en toda Andalucía".

"Es evidente la vocación de la Administración andaluza de apostar por una sanidad privada paralela y cada vez más fuerte, mientras debilita la sanidad pública", ha argumentado Galindo.

SITUACIÓN EN MÁLAGA

Además, Fernando Cubillo, ha analizado la situación de la sanidad en la provincia de Málaga, criticando que "la partida presupuestaria para sanidad en la provincia no van a poder dar respuesta a las necesidades sanitarias de nuestra provincia, donde la lista de espera sigue aumentando y la población sigue sufriendo los retraso porque más de mil citas se ven anuladas ante la necesidad imperiosa de ser atendidos y se derivan directamente a las privadas o se saturan las urgencias".

En opinión de Cubillo, concertar con la sanidad privada "es pan para hoy y hambre para mañana porque resuelve un problema pero genera otro a largo plazo. Las inversiones en la sanidad pública son inversiones estructurales a futuro y las que realmente pueden disminuir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios sanitarios para la población malagueña", ha señalado el dirigente.

Por último, Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de sanidad de CCOO de Málaga, ha alertado por su parte del "colapso" que se está dando en la sanidad pública, tanto en la atención primaria como a las urgencias, con cierre de agendas. "En Málaga hay muchísimas incidencias y cada vez hay más recorte de personal de estructura que no se cubre".