CCOO critica la "falta de operatividad" y las "severas deficiencias" de los camiones autobomba adquiridos por la Junta

CCOO ha criticado la compra de los camiones autobomba de extinción de incendios por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por la "falta de operatividad" que tienen y sus "severas deficiencias, ya que no están pensados para un uso forestal".

La inversión para la renovación de la flota alcanza los 6,4 millones para 30 camiones, lo que para el sindicato supone una "lamentable gestión" del dinero público y de los recursos del operativo de extinción de incendios forestales.

El responsable de Medio Ambiente FSC CCOO de Castilla y León, José Ramón, ha señalado que la Consejería está optando por un criterio de "cantidad y no de calidad", puesto que el material adquirido tiene "severas deficiencias" que pueden limitar su operatividad en un tema "tan importante" como es el de los incendios forestales.

Esto, ha precisado Ramón, debido a que entienden que no son camiones destinados a este fin y, sobre todo, que "comprometen" el funcionamiento futuro del operativo. "Al no ser camiones diseñados expresamente para el trabajo no sabemos lo que van a durar, no sabemos si estos camiones van a estar operativos dentro de cinco años o van a estar llenos de averías", ha aseverado el responsable de Medio Ambiente FSC CCOO de Castilla y León.

GESTIÓN "MUY DEFICIENTE"

Por todo esto, José Ramón ha indicado que la Junta está haciendo una gestión del operativo "muy deficiente", en tanto en cuanto "no hay ideas" y los criterios con los que se hace el gasto de dinero público no son "compartimos en absoluto por el sindicato".

Además, Ramón ha remarcado que la situación actual de muchos de estos camiones es "muy deficiente" en relación con su mantenimiento y a la operatividad actual que tienen algunos de ellos.

Así las cosas, CCOO considera que la Consejería del ramo debe "modificar de manera completa la línea política" en relación con las incendios porque "no ha sido suficiente el acuerdo del Diálogo Social del año pasado y quedan muchísimas cosas por hacer".

"Este gasto de dinero público no es lo mejor que le podía pasar a Castilla y León, ni muchísimo menos", ha sentenciado Ramón, al tiempo que ha señalado que hay otras comunidades autónomas que tienen unos niveles de desarrollo de los operativos y de criterios "mucho más serios que Castilla y León".

FALTA DE INSPECCIONES

A este respecto, la organización ha subrayado que deben primar los criterios de calidad y seguridad del operativo y que con la compra de estos camiones se "está obviando el criterio de sus propios trabajadores y de los conductores de estos camiones".

Además, CCOO ha explicado que muchos de ellos no pueden ser utilizados porque falta de inspecciones, por que no cumplen criterios de altura o de líneas de seguridad.

"La falta de operatividad de estos vehículos no puede ser asumida por las personas trabajadoras del operativo que tienen así que asumir más riesgos, ya se juegan la vida en cada incendio forestal", ha destacado el sindicato.

Por último, CCOO ha señalado que con estas nuevas compras de camiones autobomba, la Consejería "sigue demostrando una terrible incompetencia y falta de criterio, optando por continuar con la adquisición de unos camiones que presentan severas deficiencias para el uso al que se pretenden destinar".