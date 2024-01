CCOO cree que la responsabilidad del "autodiagnóstico" no puede recaer en quien está en situación de pérdida de salud

El sindicato CCOO ha señalado este martes que la responsabilidad del "autodiagnóstico" no puede recaer en quien está en situación de pérdida de salud y pide reforzar el servicio de Atención Primaria.

"Lo principal es reconocer el derecho efectivo a la salud de las personas trabajadoras", dice en nota de prensa el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ante la propuesta de "autojustificación" de las bajas de hasta tres días por parte del Ministerio.

Zapico incide en que desde el sindicato llevan tiempo reclamando "aumentar la financiación y pidiendo una mejora de la organización y de la coordinación de los diferentes niveles asistenciales", apostando por hacer "políticas de prevención para mejorar la salud" desde la negociación, el consenso y el acuerdo.

Para CCOO "se necesitan garantías para ausentarse por motivos de salud del puesto de trabajo y la mayor que quede justificada por un profesional de la salud", dicen desde el sindicato.

"El Gobierno no puede tener la idea de caminar solo, no puede seguir esa senda, es imprescindible el diálogo social", añade José Manuel Zapico, añadiendo que "el colapso de la Atención Primaria no puede aliviarse con la desprotección de las personas trabajadoras".