CCOO carga contra la huelga "corporativa" de los letrados judiciales

El sindicato CCOO ha tachado este miércoles de "corporativa" la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) y ha advertido de que sus asociaciones profesionales no están legitimadas para negociar condiciones laborales con el Ministerio de Justicia, que se reúne mañana con el comité de huelga.

En un comunicado, CCOO ha exigido reconocer la labor de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio -sobre quienes descansa "la mayor parte del trabajo" en los juzgados, asegura- y reclama a Justicia que redefina las funciones de cada cuerpo y las retribuya de forma adecuada.

Los letrados, destaca el sindicato, no pueden pretender, "cuando están en huelga, que el personal del resto de cuerpos de sus juzgados deje de hacer las tareas que vienen haciendo habitualmente, aunque no les correspondan, y por las que no les pagan, y, cuando se termine la huelga, que hagan de nuevo tareas que son del LAJ. Son inadmisibles las instrucciones y órdenes en este sentido".

La huelga indefinida de los LAJ, que comenzó el pasado 24 de enero y ha provocado la suspensión de decenas de miles de vistas y juicios, está convocada por tres asociaciones profesionales, pero CCOO recalca que la representación legal de los trabajadores es competencia exclusiva de los sindicatos, según la Constitución.

Responsabiliza por ello del paro al Ministerio de Justicia, que negoció con las asociaciones profesionales, y le avisa de que cuando finalice no va a permitir que la carga de recuperar los retrasos acumulados repercuta en el resto de profesionales del juzgado.

"Las condiciones laborales de quienes trabajan en la administración de Justicia solo mejorarán si todos y todas remamos en la misma dirección, sin corporativismos, sin privilegios, sin enfrentamientos estériles", manifiesta. EFE

nl/jdm