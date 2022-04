CCOO Canarias se moviliza este miércoles para reivindicar salarios "dignos" en el sector Servicios

El sindicato de CCOO en Canarias ha convocado para este miércoles, 13 de abril, concentraciones en los aeropuertos de la provincia de Las Palmas --Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura-- para reivindicar que necesitan salarios "dignos" en el sector Servicios con los que 'dignificar' sus profesiones.

Así, con las protestas en los aeropuertos persiguen dar a conocer a los turistas nacionales e internacionales que llegan a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la situación en la que se encuentran ante las negociaciones de los convenios de hostelería y pymes en la provincia de Las Palmas, según ha informado CCOO en nota de prensa.

Desde CCOO Servicios en Canarias aseguran que "siguen sin entender la codicia de algunos empresarios", ya que les acusan de "dilatar la negociación con un único objetivo, no incrementar los salarios", algo que matizan "no" pueden permitir desde las mesas de negociación porque "no" pueden "permitir asumir los incrementos mínimos" que ofrecen.

Además justifican las movilizaciones en que la clase trabajadora "no" puede "seguir perdiendo poder adquisitivo" después del "mayor derroche" de ayudas de dinero público vinculadas a la empresa, para que ahora su "único interés como empresarios sea recuperar lo dejado de ganar en un periodo de pandemia largo y extremadamente duro para la clase trabajadora" tras padecer una "importantísima pérdida" de poder adquisitivo.

Añade que la clase trabajadora de estos sectores se ha enfrentado a la crisis sanitaria motivada por el Covid-19 "sin dejar de trabajar como es el caso de los compañeros y compañeras del sector de la alimentación, donde la patronal sigue negándose a introducir los 20 minutos de descanso dentro de la jornada laboral" porque aluden que es un "coste inasumible para las empresas del sector" a pesar de no haber paralizado su actividad "en ningún momento".