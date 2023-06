CCOO califica de "éxito" el seguimiento de las paradas parciales en el primer ciclo de Educación Infantil

Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado de "éxito" el seguimiento de las paradas parciales diarias de 30 minutos en el ciclo de Educación Infantil en centros privados y de gestión indirecta a nivel estatal, que se están llevando a cabo desde el 26 hasta el 30 de junio.

El sindicato ha valorado este jueves en una nota de prensa de manera "positiva" el seguimiento, con una estimación de entre el 70 y el 80 por ciento, pese a "los servicios mínimos abusivos que algunas Comunidades Autónomas han exigido al sector como Madrid o Valencia".

A nivel autonómico, recalcan que las paradas han sido un "éxito" en Mallorca, donde el convenio actual afecta a "unas 1.000 trabajadoras".

Los delegados sindicales de CCOO, Pepa Ramis y Edu Rodríguez, han recalcado que el peso que tienen las educadoras y maestras en esta etapa educativa de los niños no se corresponde con el posicionamiento de las patronales, que reconocen el trabajo de las profesionales pero "no apuestan por una retribución digna" para ellas.

Desde CCOO señalan que se necesitan nuevas tablas salariales "de manera inmediata", que incorporen las últimas subidas del Índice de precios al consumidor (IPC) y del nivel de vida "antes de septiembre".

Por último, advierten de que, si no hay avances "significativos" en la próxima Mesa Negociadora, "el conflicto continuará con nuevas movilizaciones a inicio del próximo curso escolar".