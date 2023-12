CCOO asegura que "hay que dar un paso más" en la prevención de agresiones al personal de SACyL

La federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León ha asegurado, con motivo de la publicación del balance de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, que "hay que dar un paso más en la prevención de las agresiones al personal de SACyL".

En este marco, desde CCOO han propuesto a la Gerencia Regional de Salud la implantación de nuevas medidas como la creación de la figura de Persona Guía que acompañe a la persona agredida en todo el proceso de apoyo y denuncia, una figura establecida en comunidades autónomas como Andalucía donde da unos muy buenos resultados.

También, el sindicato ha solicitado la implantación de las denuncias "in situ" una medida para que las personas agredidas no tengan que encontrarse expuestas a papeleos "innecesarios", así como la posibilidad de que esta denuncia se presente mediante un número identificativo y no con datos personales con la finalidad de preservar la identidad de la persona agredida ante posibles represalias del agresor.

Asimismo, CCOO ha propuesto la revisión y actualización del Plan Integral frente a las Agresiones a los profesionales de los centros sanitarios de Castilla y León junto con la participación de las organizaciones sindicales.

Para concluir, desde el sindicato han aseverado que la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO "seguirá peleando para que sus propuestas se lleven a la práctica y para que la Gerencia Regional de Salud adopte una actitud más proactiva en la defensa de la Seguridad y Salud de las personas trabajadoras en los centros sanitarios de la comunidad".