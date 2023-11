CCOO PV ve "arriesgado fiar el incremento del Presupuesto de la Generalitat a partidas que puedan venir del Estado"

La secreraria general de CCOO PV, Ana García, ha señalado que resulta "un poco arriesgado el fiar el incremento del Presupuesto de la Generalitat a todas esas partidas que previsiblemente puedan venir de parte del Estado", ya que no ha habido aún investidura ni se ha formado "un gobierno con esa capacidad de poder sacar y dar unas instrucciones con respecto a los presupuestos".

Así lo ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios, respecto al anteproyecto de los Presupuestos de la Generalitat presentado este lunes por el Consell.

García ha criticado que la reducción en el presupuesto de Labora cuando "hay más de 300.000 personas en desempleo" y se tienen que desplegar políticas activas de empleo "en toda su magnitud".

"Sabemos que ha habido una merma en cuanto a los fondos europeos, pero creemos que de fondos propios de la Generalitat se tendría que haber dotado con más recursos porque es fundamental que la formación, la inserción, los programas de fomento de empleo para las personas que están en desempleo o incluso la formación para las personas en activo es imprescindible para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma", ha defendido.

Por otro lado, ha rechazado la reducción en los presupuestos que "tiene que ver con el cambio climático o la transición justa". A su juicio, "se ha aplicado quizás una visión política de algún tinte negacionista con el cambio climático".

Con todo, ha realizado una "valoración positiva" de que no se reduzca el gasto en las partidas relacionadas con el estado de bienestar. Ha explicado que, cuando el sindicato se reunió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le pidió que estas partidas en sanidad, educación o servicios sociales "como mínimo no se tocasen o se mejorasen". "Nos va mucho en juego" y "creemos que era importante que esas partidas no sufrieran ninguna merma", ha opinado.