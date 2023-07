CCOO Aragón reclama al BCE poner fin a las subidas de tipos de interés para "no asfixiar" a las familias

El secretario de Acción Sindical de CCOO Aragón, Pablo Castillo, ha pedido al Banco Central Europeo (BCE) "ser más original en sus medidas en lugar de centrarse únicamente en las propuestas clásicas de subida de tipos de interés, que asfixian a las familias" y ha sugerido llevar a cabo medidas de control de precios.

Especialmente teniendo en cuenta que según el propio Fondo Monetario Internacional, la subida de la inflación "se debe en un 45 por ciento al incremento de los beneficios empresariales".

El responsable sindical ha comentado que es precisamente en la elevada inflación del grupo de "alimentos" donde hay un "grave problema" para muchas familias. Así, aunque en Aragón haya sufrido un notable descenso pasando del 11,3 de mayo al 9,1 en junio de inflación anual, los precios continúan muy elevados y por ejemplo la leche tiene una inflación interanual del 21 por ciento, el azúcar de 33,7 por ciento las patatas del 16,4 por ciento, o la carne de cerdo del 17,3 por ciento, entre otros productos.

Este problema "se suma y se agrava", según el sindicato, con las políticas del BCE que continúa elevando y amenazando con subir lostipos de interés si lo salarios se siguen incrementando, lo que a su juicio terminará generando un grave problema para las familias, el empleo y la economía en general.

SALARIOS

Además, para CCOO Aragón la negociación colectiva está siendo "fundamental" para mitigar en parte los efectos inflacionistas, ha considerado en una nota de prensa.

El sindicato ha recordado que aunque la subida salarial pactada en convenios en el mes de junio ha alcanzado el 3,26 por ciento en el conjunto nacional, se sitúa muy por debajo de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, cuyas cifras son del 5,9 por ciento a nivel nacional y de 5,4 por ciento en Aragón.

DATOS

Por segundo mes consecutivo el IPC interanual desciende en Aragón y se sitúa en el 1,1 por ciento, y como viene siendo últimamente habitual 0,8 décimas por debajo del nacional que, a pesar también de su notable descenso, llega al 1,9 por ciento.

No obstante, este descenso no se ve reflejado con igual intensidad en la inflación subyacente, en la que no se contabiliza el precio de la energía y los alimentos no elaborados, que solo ha descendido en Aragón en su variación anual en 0,3 décimas con respecto a mayo, situándose en el 5,4 por ciento. Además, para el sindicato, la continua subida de tipos de interés unida al elevado precio de algunos productos básicos puede poner en riesgo la economía de muchas familias.

Analizando los datos con más detenimiento el descenso del IPC en Aragón en el mes de junio con respecto a mayo ha sido, en variación interanual, del 1,5 por ciento, con lo que se sitúa en el 1,1 por ciento en el mes de junio, valores que no se alcanzaban desde marzo de 2021 --donde la inflación fue del 1,6 por ciento--.

Este mes, el grupo que más sigue influyendo en la moderación de los precios es el de "Vivienda, agua y electricidad" que continúa en una inflación interanual negativa (-13,9 por ciento), originada por el subapartado de "electricidad, gas y otros combustibles" que sigue en descenso hasta el -31,1 de inflación anual, que arrastra al resto de subapartados que han descendido más ligeramente o se han mantenido.

También con inflación negativa se encuentra "Transporte" que en junio llega al -7,7 por ciento, siendo el grupo que mayor descenso inflacionista ha tenido este mes (en mayo llegó al -3,5 por ciento), como consecuencia de la bajada de los combustibles.

En el "ranking" de inflaciones más bajas vuelve a encontrarse el "Vestido y calzado" aunque en junio regresa a valores positivos con un 0,7 por ciento.

Por el contrario, las posiciones más destacadas con alta inflación la ocupan los grupos de "alimentos y bebidas no alcohólicas" que está en el 9,1 por ciento, "bebidas alcohólicas y tabaco" (7,5 por ciento), y "restaurantes y hoteles" (6 por ciento).