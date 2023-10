CCOO Aragón exige responsabilidades a las empresas implicadas en el último accidente laboral mortal

CCOO Aragón ha exigido responsabilidades a las empresas implicadas en el accidente laboral mortal acaecido este miércoles, 4 de octubre, en La Puebla de Albortón (Zaragoza) y que supone la víctima número 30 de fallecidos en el trabajo en Aragón a lo largo de este año.

El sindicato ha mostrado sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y compañeros de este trabajador que ha muerto por aplastamiento al desprenderse una carga manipulada con una grúa, al parecer por la rotura de una sirga realizando trabajos en un parque eólico de la citada localidad zaragozana. El operario trabajaba para la empresa riojana Grúas Vallarín.

"Las prisas --ha recordado CCOO Aragón-- no son buenas consejeras para aplicar las medidas preventivas necesarias y para evitar los accidentes, no se debe priorizar el beneficio económico sobre la seguridad de las personas. En el sector eólico no hay capacidad ni para construir tanto en tan poco tiempo ni para tener, de nuevo, tantas licencias, entre otras cuestiones porque algunos proyectos tienen un carácter especulativo".

Este sindicato ha recordado que el Real Decreto-ley 23/2020 establece que a 25 de enero de 2024 los parques eólicos y fotovoltaicos que entraron en tramitación antes del 25 de junio de2020 "deben cumplir" todos los pasos necesarios para obtener la autorización administrativa de construcción, y de no ser así "perderán automáticamente" los avales presentados a la Administración y las autorizaciones para conectar sus instalaciones a la red eléctrica.

En la actualidad no hay grúas, equipos y maquinas disponibles para cumplir con los plazos, ha asegurado el sindicato para alertar de que "puede dar lugar a una avalancha de accidentes en este tipo de instalaciones, si no se respetan las medidas de seguridad".

"Empresas distintas, subcontratadas por la principal, hace que sea fundamental establecer las responsabilidades de las empresas implicadas en este accidente", ha afirmado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón.

MÁS RECURSOS

"Nos enfrentamos, una vez más, a un caso en el que es fundamentalestablecer la responsabilidad en la coordinación de actividades empresariales y de cada una de ellas, en este accidente".

Ha agregado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su Artículo 24. Sobre la coordinación de actividades empresariales, establece que: "Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades, trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales".

El texto añade que "a tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores" y también aclara que "el empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores".

Para la responsable sindical de CCOO Aragón, Azucena Ayuso, en este accidente mortal y a la espera de la investigación final del ISSLA y de la inspección de trabajo, "parece que han faltado las medidas de seguridad adecuadas que podían haber evitado la muerte de este trabajador, al parecer, aplastado por la carga suspendida porla grúa".

Se ha preguntado por qué se rompió la sirga y por qué la persona fallecida se encontraba en la trayectoria de caída de la carga. Asimismo, Luis Clarimón, ha apostillado que en la siniestralidad laboral "no existe la fatalidad". "Hay que establecer en la investigación la responsabilidad de esta muerte. Una vez más, recordamos que falla la prevención y que nadie debería morir en el trabajo", ha apremiado.

Desde CCOO Aragón han exigido recursos y medios para que la prevención llegue a las pequeñas y muy pequeñas empresas con la implantación del delegado territorial de prevención que ya existe en comunidades autónomas como Navarra o Asturias, así como reforzar también la actividad inspectora del ISSLA e Inspección*de trabajo.", ha incidido Luis Clarimon.

CCOO ha abundado, una vez más, que es el empresario el responsable de evitar el riesgo. La central sindical exige el máximo rigor en la investigación de este hecho luctuoso y reclama a las empresas una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales y a la administración la dotación de recursos en esta materia.