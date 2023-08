CCOO alerta de que el personal de la cárcel asturiana está "indefenso" ante las agresiones

Acaip-UGT y CSIF piden que se considere a los trabajadores agentes de la autoridad

El sindicato asturiano CCOO ha emitido este miércoles una nota de prensa en relación a la última agresión sufrida este martes por un trabajador del Centro Penitenciario de Asturias, tras intentar mediar entre dos internos.

La organización sindical ha reiterado que el personal de la cárcel lleva está "indefenso" ante las agresiones que padece "masivamente" y añade que las medidas que toman los responsables de Instituciones Penitenciarias "dejan sin prevención ni protección" a los trabajadores.

Según el sindicato, no existen medidas preventivas para afrontar la violencia en el trabajo y la única actuación que ha adoptado en los "últimos veinte años de incremento de agresiones" es la articulación de un protocolo que "no es preventivo, no protege al personal y recorta los derechos de la Ley de Prevención al personal de prisiones".

CCOO considera que el personal está "indefenso" ferente a agresiones no solo a nivel preventivo. "En su afán de maquillar los datos Instituciones Penitenciarias relativiza, infravalora el número y la gravedad de los mismos, transmitiendo una imagen externa totalmente edulcorada para justificar una gestión, que en los hechos maltrata la salud del personal de prisiones", lamentan.

Acusan de "indolencia" a los gestores penitenciarios y hablan de "pandemia de agresiones" que "se han convertido en un riesgo estructural y endémico de la actividad laboral en prisiones. Desde CCOO desean, por último, una pronta recuperación del compañero herido.

No ha sido el único sindicato que se ha pronunciado en relación a lo ocurrido. También lo ha hecho Acaip y CSIF en una línea parecida. En su nota de prensa, Acaip-UGT desean también al funcionario que se recupere y reiteran la necesaria covertura de las vacantes del centro penitenciario, que sitúan en una tasa del 25%.

"Ademas reiteramos la necesidad de otorgarnos la condición de agentes de la autoridad lo que evitaría en buena medida episodios como el relatado y nos aportaría una seguridad jurídica que entendemos urgente", añaden.

Mientras, desde CSIF también reclaman medios, formación y que se les considere agentes de la autoridad, para hacer frente al problema de las agresiones.